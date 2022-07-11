Каждый вечер прощались друг с другом и плакали, когда увидели украинский флаг. Истории украинцев из оккупации

24 февраля изменила нашу жизнь навсегда. Россия начала открытое вторжение на территорию Украины, принесла с собой разрушения и смерти.

Тысячи людей оказались в оккупации, под дулами автоматов оккупантов и под постоянными артиллерийскими и авиаобстрелами. Истории людей, которым удалось вырваться из пасти врага.

Надежда с первых дней оккупации Херсона проявляла свою проукраинскую позицию. Она вместе с тысячами херсонцев выходила на площади города, однако из-за угроз и преследований люди вынуждены были прекратить акции, но не сопротивление.

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Так 9 мая Надежда вместе с друзьями развешивала по городу сине-желтые ленты. Тогда их задержали оккупанты.

— Они нас окружили в парке. А увидели нас, потому что я вышла из автобуса и начала всюду наши ленты вязать. Россияне забросили нас в машину и привезли в бывшее отделение СБУ, — рассказывает женщина. Говорит в плену боялась говорить, понимая, что ее могут убить.

Ей сказали, что задержали из-за того, что была с украинским флагом. “Его здесь больше нельзя — это уже Россия”, — ответили ей оккупанты.

После этого женщина решила уехать с детьми из Херсона. После долгих проверок на блокпостах им удалось попасть на контролируемую Украиной территорию.

Я так плакала, когда увидела наш флаг. Вся наша машина плакала, когда его увидела, — рассказывает Надежда.

Татьяна Цыганник из Мариуполя рассказывает: каждый вечер прощались с мужем и просили прощения друг у друга, ведь не знали, проснутся ли утром.

Татьяна и Анатолий вторично убегают от российской агрессии. В 2014 году российские военные вторглись в их дома в Крыму.

В Мариуполе пропадают тысячи людей за проукраинскую позицию, — говорит Анатолий.

В настоящее время переселенцы в безопасности во Львове. Надежда уже нашла работу, а Татьяна и Анатолий помогают волонтерам.

Украинцам приходится эвакуироваться с оккупированных территорий разными путями. Иногда они выбирают выезд через полуостров. Раньше мы рассказывали об эвакуации через Крым и что люди переживают во время нее.

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