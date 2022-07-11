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Каждый вечер прощались друг с другом и плакали, когда увидели украинский флаг. Истории украинцев из оккупации

Мирослава Прокопюк, Журналист программы Факты ICTV 11 июля 2022, 20:00

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