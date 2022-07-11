Щовечора прощалися один з одним та плакали, коли побачили український прапор. Історії українців з окупації

24 лютого змінило наше життя назавжди. Росія почала відкрите вторгнення на територію України, несучи з собою руйнування та смерті.

Тисячі людей опинились в окупації, під дулами автоматів окупантів та під постійними артилерійськими та авіаобстрілами. Історії людей, яким вдалось вирватися із пащі ворога.

Надія з перших днів окупації Херсона проявляла свою проукраїнську позицію. Вона разом з тисячами херсонців виходила на площі міста, проте через погрози та переслідування люди змушені були припинити акції, але не спротив.

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Так 9 травня Надія разом з друзями розвішувала по місту синьо-жовті стрічки. Тоді їх затримали окупанти.

— Вони нас оточили в парку. А бачили нас, бо я вийшла з автобуса й почала усюди наші стрічки в’язати. Росіяни закинули нас в машину й привезли до колишнього відділення СБУ, розповідає жінка. Каже в полоні боялася говорити, адже розуміла, що її можуть вбити.

Їй сказали, що затримали через те, що була з українським прапором. “Його тут більше не можна – це вже Росія”, — відповіли їй окупанти.

Після цього жінка вирішила виїхати з дітьми з Херсона. Після довгих перевірок на блокпостах їм вдалося потрапити на контрольовану Україною територію.

Я так плакала, коли побачила наш прапор. Уся наша машина плакала, коли його побачила, – розповідає Надія.

Тетяна Циганник з Маріуполя розповідає: щовечора прощалися з чоловіком та просили пробачення один в одного, адже не знали, чи прокинуться вранці.

Тетяна та Анатолій вдруге тікають від російської агресії. У 2014 році російські військові вторглися в їхні домівки в Криму.

У Маріуполі пропадають тисячі людей за проукраїнську позицію, — каже Анатолій.

Нині переселенці у безпеці у Львові. Надія вже знайшла роботу, а Тетяна й Анатолій допомагають волонтерам.

Українцям доводиться евакуюватися з окупованих територій різними шляхами. Іноді вони обирають виїзд через півострів. Раніше ми розповідали про евакуацію через Крим та що люди переживають під час неї.

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