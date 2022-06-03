Мотивация украинцев зашкаливает: Роман Яремчук об атмосфере в команде во время войны

Первый день лета принес еще одну победу Украине. На матче полуфинала отбора на Чемпионат мира-2022 украинская сборная триумфально забила три гола сборной Шотландии, несмотря на то, что игра была непростой.

Первым и третьим забитым мячом в ворота соперника отличились Андрей Ярмоленко и Артем Довбик.

А вот автор второго гола в этом матче Роман Яремчук рассказал, как важна поддержка украинских болельщиков, об атмосфере в команде во время войны и переходе сборной на украинский язык.

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О поддержке украинских болельщиков на матче

Во время матча на стадионе было около трех тысяч украинских болельщиков. Когда после гола Яремчук побежал к трибуне, то испытывал особое единение с ними.

Гордость, что мы вместе переживаем один момент, когда мы можем стать единым целым и разделить радость.

Как война влияет на атмосферу в команде

Мотивация просто зашкаливает, потому что каждый футболист чувствует большую ответственность перед нашими людьми и нашими воинами. У каждого продолжается свое сражение, только на разных фронтах.

Мы стараемся делать то, что мы лучше всего умеем, чтобы приносить победу Украине.

О переходе сборной на украинский язык

Это было личное решение каждого футболиста, и каждый самостоятельно решает, на каком языке ему говорить.

Сейчас все переходят на украинский, потому что чувствуют патриотизм и ответственность. Все игроки хорошо разговаривают на украинском, и никого не нужно учить.

Каждый понимает, что произошел переломный момент, когда действительно нужно проявить единую позицию.

Именно поэтому, по моему мнению, 100% игроков сборной приняли решение общаться на украинском.

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