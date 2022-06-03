Мотивация украинцев зашкаливает: Роман Яремчук об атмосфере в команде во время войны

Первый день лета принес еще одну победу Украине. На матче полуфинала отбора на Чемпионат мира-2022 украинская сборная триумфально забила три гола сборной Шотландии, несмотря на то, что игра была непростой.
Первым и третьим забитым мячом в ворота соперника отличились Андрей Ярмоленко и Артем Довбик.
А вот автор второго гола в этом матче Роман Яремчук рассказал, как важна поддержка украинских болельщиков, об атмосфере в команде во время войны и переходе сборной на украинский язык.
Во время матча на стадионе было около трех тысяч украинских болельщиков. Когда после гола Яремчук побежал к трибуне, то испытывал особое единение с ними.
Гордость, что мы вместе переживаем один момент, когда мы можем стать единым целым и разделить радость.
Гордость, что мы вместе переживаем один момент, когда мы можем стать единым целым и разделить радость.
Мотивация просто зашкаливает, потому что каждый футболист чувствует большую ответственность перед нашими людьми и нашими воинами. У каждого продолжается свое сражение, только на разных фронтах.
Мы стараемся делать то, что мы лучше всего умеем, чтобы приносить победу Украине.
Мы стараемся делать то, что мы лучше всего умеем, чтобы приносить победу Украине.
Это было личное решение каждого футболиста, и каждый самостоятельно решает, на каком языке ему говорить.
Сейчас все переходят на украинский, потому что чувствуют патриотизм и ответственность. Все игроки хорошо разговаривают на украинском, и никого не нужно учить.
Каждый понимает, что произошел переломный момент, когда действительно нужно проявить единую позицию.
Каждый понимает, что произошел переломный момент, когда действительно нужно проявить единую позицию.
Именно поэтому, по моему мнению, 100% игроков сборной приняли решение общаться на украинском.
Напомним, ранее Олег Псюк рассказал о результатах благотворительного аукциона и новом призе от Евровидения.