Мотивація українців зашкалює: Роман Яремчук про атмосферу в команді під час війни

Перший день літа приніс ще одну перемогу Україні. На матчі півфіналу відбору на Чемпіонат світу-2022 українська збірна тріумфально забила три голи збірній Шотландії, попри те, що гра була непростою.

Першим та третім забитим м’ячем у ворота суперника відзначились Андрій Ярмоленко та Артем Довбик.

А ось автор другого голу у цьому матчі Роман Яремчук розповів про те, наскільки важлива підтримка українських вболівальників, про атмосферу в команді під час війни та перехід збірної на українську мову.

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Про підтримку українських вболівальників на матчі

Під час матчу на стадіоні було близько трьох тисяч українських уболівальників. Коли після голу Яремчук побіг до трибуни, то відчував особливе єднання з ними.

Гордість, що ми разом переживаємо один момент, коли можемо стати єдиним цілим та розділити радість.

Як війна впливає на атмосферу в команді

Мотивація просто зашкалює, тому що кожен футболіст відчуває велику відповідальність перед нашими людьми та нашими воїнами. У кожного триває своя битва, тільки на різних фронтах.

Ми намагаємося робити те, що ми найкраще вміємо, щоб принести перемогу Україні.

Про перехід збірної на українську мову

Це було особисте рішення кожного футболіста, і кожен самостійно вирішує, якою мовою йому говорити.

Зараз усі переходять на українську, тому що відчувають патріотизм та відповідальність. Усі гравці добре розмовляють українською, і нікого не потрібно вчити.

Кожен розуміє, що відбувся переломний момент, коли потрібно дійсно проявити єдину позицію.

Саме тому, на мою думку, 100% гравців збірної ухвалили рішення спілкуватись українською.

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