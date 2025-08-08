“Приказ держать позицию, когда это невозможно”: военные о том, почему идут в СОЧ

Оператор БпЛА, штурмовик и пулеметчик — они попали в войско каждый своим путем и служили в разных бригадах, пока не прибегли к самовольному оставлению частей. Главной причиной СОЧ воины называют отсутствие взаимопонимания с командирами.

Я не хочу умереть без смысла: бойцы о бегстве в СОЧ

Впрочем, оставаться дома ни один из них, даже несмотря на наличие серьезных ранений, не собирался. Ведь бойцы хорошо понимают, зачем взялись за оружие. Сейчас бойцы уже вернулись в войско. А теперь делятся своими историями.

Кто-то ушел в СЗЧ, чтобы не погибнуть, а кому-то командование отказало в переводе. Причины разные, а выход был один. Сейчас они друзья в 65-й бригаде, в которую присоединились после СЗЧ. Боец с позывным Ковбой — из Белой Церкви, пришел на войну добровольцем.

В 2023 году я приехал в Донбасс, написал рапорт о мобилизации. Воевал в группе Вендетта.

Боец с позывным Доля был мобилизован в мае прошлого года. Успел побывать в Курской области. Но, говорит, предупредили об операции только за 2-3 дня. В боях получил тяжелые ранения и психологическую травму.

Это было ближний бой, метров 20, может. Были пулевые ранения. После этого я уже ничего сделать не смог. Началось мое лечение. Страшно идти в штурмы снова. Пришлось, в СОЧ пошел в январе 2025 года.

Решение о СОЧ тяжелее всего далось добровольцу, ведь он пришел воевать по собственному желанию. Уйти из войска заставило несогласие с приказами командира.

Бессмысленные приказы — держать позиции, которые невозможно держать. Пока туда заходят люди, они уже ранены. Возвращаются уже с “200”.

Боец с позывным Корсунь ушел в СОЧ, чтобы сменить бригаду. По-другому в переводе отказывали. Теперь он служит сапером в новой бригаде. Говорят, что приходят по советам тех, кто служит в бригаде.

Нет такого, чтобы нас бросили, и сказали выбираться самим. Какая-то угроза — сразу эвакуация. Людей берегут, и стараются делать так, чтобы все было четко.

