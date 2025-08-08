“Наказ тримати позицію, коли це неможливо”: військові про те, чому йдуть у СЗЧ

Оператор БпЛА, штурмовик та кулеметник — вони потрапили до армії кожен своїм шляхом та служили у різних бригадах, допоки не вдалися до самовільного залишення частин. Головною причиною СЗЧ вояки називають відсутність порозуміння із командирами.

Я не хочу вмерти без сенсу: бійці про втечу у СЗЧ

Утім, лишатися удома жоден із них, навіть, попри наявність серйозних поранень, наміру не мав. Адже бійці добре усвідомлюють, навіщо взялися до зброї. Нині бійці вже повернулися до війська. А тепер діляться своїми історіями.

Хтось пішов у СЗЧ, аби не загинути, а комусь командування відмовило в переведенні. Причини різні, а вихід був один. Нині вони товариші у 65-й бригаді, до якої долучилися після СЗЧ. Боєць на псевдо Ковбой — з Білої Церкви, прийшов на війну добровольцем.

У 2023 році я приїхав на Донбас, написав рапорт про мобілізацію. Воював у групі Вендета.

Боєць на псевдо Доля був мобілізований торік у травні. Встиг побувати на Курщині. Та, каже, попередили про операцію лише за 2-3 дні. У боях зазнав важких поранень і психологічної травми.

Це був ближній бій, метрів 20, може. Були кульові поранення. Після того я вже нічого зробити не зміг. Почалось моє лікування. Страшно йти в штурми знову. Довелося, у СЗЧ пішов в січні 2025.

Рішення про СЗЧ найважче далося добровольцю, адже він прийшов воювати за власним бажанням. Піти з війська змусила незгода з наказами командира.

Беззмістовні накази — тримати позиції, які неможливо тримати. Поки туди заходять люди, вони вже поранені. Повертаються уже з “200”.

Боєць на псевдо Корсунь пішов у СЗЧ, аби змінити бригаду. Інакше у переведенні відмовляли. Тепер він служить сапером у новій бригаді. Кажуть, що приходять за порадами тих, хто служить у бригаді.

Немає такого, аби нас кинули, і сказали вибиратися самим. Щойно якась загроза — відразу евакуація. Людей бережуть, і намагаються робити так, аби все було чітко.

