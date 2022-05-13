Люди

Несмотря на пережитые обстрелы, поддерживают других. Как пара психологов из Харькова помогает украинцам

Людмила Цымбалюк 13 мая 2022, 14:00

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Несмотря на пережитые обстрелы, поддерживают других. Как пара психологов из Харькова помогает украинцам
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