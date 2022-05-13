Несмотря на пережитые обстрелы, поддерживают других. Как пара психологов из Харькова помогает украинцам

Пережили обстрелы и скрывались от авиаударов в подвале — семья психологов из Харькова теперь помогает пережить ужас войны переселенцам в Виннице.

Именно здесь остановились молодые супруги и здесь начали работать и консультировать пациентов онлайн. Илья и Ольга Чепелевы убеждают, что работа и загруженность — лучшее лекарство против стресса.

Супруги все время находились в Харькове под обстрелами, пока не решились бежать. Илья рассказал, что они научились по звукам различать, какое оружие применил враг: ракеты, артиллерию и т.д.

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После войны молодая семья планирует вернуться в Харьков, где их ждет работа в больнице. Они отмечают, что посттравматическое расстройство наступает не во время войны, а после ее завершения.

Ранее мы подробно объясняли, что такое ПТСР, почему и у кого возникает.