Попри пережиті обстріли, підтримують інших. Як подружжя психологів з Харкова допомагає українцям

Пережили обстріли та ховались від авіаударів у підвалі — родина психологів з Харкова тепер допомагає пережити страхіття війни переселенцям у Вінниці.
Саме тут зупинилось молоде подружжя і тут почало працювати та консультувати онлайн пацієнтів. Ілля та Ольга Чепелєві переконують, що робота і завантаженість — найкращі ліки проти стресу.
Подружжя весь час перебувало в Харкові під обстрілами, поки не зважилися тікати. Ілля розповів, що вони навчилися за звуками розрізняти, яку зброю застосував ворог: ракети, артилерію тощо.
Після війни молода родина планує повернутися до Харкова, адже там чекає робота у лікарні. Вони наголошують, що посттравматичний розлад настає не під час війни, а після її завершення.
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