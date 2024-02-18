Это реинкарнация нашего сына: история родителей погибшего воина, которые собирают на уникальные эвакуационные вездеходы

Остап Макаров пошел добровольцем на войну, спасая своего собрата, он получил ранение. Бойцов не смогли эвакуировать из-за постоянных обстрелов россиян, оба погибли от зажигаемой вражеской мины на Запорожском направлении.

У Остапа осталась годовалая дочь, которую он видел только один раз. Родители погибшего воина 47-й ОМБ приобрели для защитников медицинские машины, чтобы почтить память защитника.

Хотят, чтобы спасали других в память о сыне

Родители погибшего воина закупили две машины. Для них важно, чтобы автомобиль попал в батальон Госпитальеры. Они планируют продолжить свое дело, поэтому открыли сбор на третью эвакуационную медицинскую машину.

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Боевой медик Госпитальеров Сергей Борсук показывает автомобиль, на котором работают боевые медики. Это модернизированный пикап, но есть места, где он проехать не может. Но теперь госпитальеры имеют уникальный гусеничный вездеход, который пройдет и по болотам, и даже по реке.

Два эвакуационных автомобиля будут работать в комплексе. Родители погибшего защитника приобрели медицинские авто за донаты. Уникальный вездеход назвали позывным их сына — Макар.

— Это действительно реинкарнация нашего сына. Нам важно, чтобы эти автомобили попали именно к Госпитальерам, — говорит Олег Макаров.

Родители говорят, что их сына не смогли эвакуировать с поля боя и, возможно, спасти. Поэтому весь проект был сконцентрирован на том, чтобы приобрести машины, которые смогут спасти других. Собратья говорят, что Макар был очень мужественным, поэтому решился на спасение собрата.

— Будь у меня взвод Остапов, то мы бы уже выиграли войну, — говорит главный сержант взвода 47-й бригады Андрей Павлычко.

Боевые медики на фронте делают все, чтобы спасти жизнь бойцов. Ранее мы рассказывали историю медика Петра Конопли о спасении раненых на передовой.

Фото: Nikcenter – центр журналістських розслідувань

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