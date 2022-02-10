Вред магнитного конструктора! В Украине дети из-за игрушки попадают в больницы

Двухлетняя девочка оказалась на операционном столе львовских хирургов из-за игрушечного конструктора.

Ребенок наелся магнитных шаров.

Проглотила их, когда гостила у бабушки и играла с игрушками старших внуков.

Родители девочки заподозрили нехорошее только через десять дней, когда у ребенка поднялась температура и началась тошнота.

На рентгене медики обнаружили в кишечнике четыре посторонних предмета.

Врачи говорят: еще немного времени, и случилось бы непоправимое – магниты могли наделать дыр в кишечнике.