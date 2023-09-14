Помогает с жильем приемным семьям! Елена Зеленская презентует свой проект Адрес детства

На презентации проекта Адрес детства первая леди Украины Елена Зеленская сообщила, что в восьми регионах страны начато строительство современных домов. Они будут предназначены для семей из прифронтовых территорий.

За время полномасштабной войны без домов остались не менее 80 приемных семей. Представители такой семьи, а именно семья Ярославцевых, присутствовали на презентации проекта. Семья поделилась своей историей и лично поблагодарила Елену Зеленскую.

В Украине это первое столь большое событие фонда. До этого такие фандрайзинговые события были за границей, так как фонд работает с иностранными благотворителями, чтобы не истощать украинский бизнес, говорит Елена Зеленская.

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Фонд Елены Зеленской работает в трех направлениях:

гуманитарная помощь;

помощь в поддержке образования

поддержка медицинской сферы в Украине.

Гуманитарная помощь как раз и направлена тем, кому это необходимо прямо сейчас.

В восьми областях возводят 14 домов для больших приемных семей, которые из-за войны потеряли жилье. Также фонд помогает семьям одеждой, вещами первой необходимости и даже ноутбуками. Первая леди Украины уверяет, что каждая четвертая приемная семья уже получила такую помощь.

Елена Зеленская призывает людей присоединяться к проекту, называя проект пилотным. Для дома используются украинские технологии и украинское производство благодаря партнерам. Однако Зеленская подчеркнула, что хочет, чтобы приобщались и другие, инициативные люди, компании и фонды.

Я бы хотела увидеть через несколько лет счастливых подросших детей, получивших хорошее образование, знающих, чего они хотят в жизни, строят планы и уверены в себе: что они могут все, что они захотят, — рассказывает Елена Зеленская.

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Напомним, ранее мы рассказывали о том, как прошел третий Саммит первых леди и джентльменов.

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