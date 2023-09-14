Люди

Помогает с жильем приемным семьям! Елена Зеленская презентует свой проект Адрес детства

Елизавета Печерная 14 сентября 2023, 07:00

Больше видео
0:04:07
Антон Іванців
Под Бахмутом потерял обе руки и ногу… История героя, нуждающегося в помощи украинцев
Вікторія
Я не знала, на что иду. История 22-летней студентки Виктории, которая вступила в ряды ВСУ
0:03:45
знищене росіянами сільське господарство
“Русский мир” освобождает от жизни: фермер об уничтоженном россиянами сельском хозяйстве в Херсонской области
0:04:28
Ніл Чен: історія американського хірурга, який рятує українських військових
Лечит самые сложные ранения и договаривается, чтобы это было бесплатно: как хирург из Бостона спасает украинских военных
Смотреть больше

Последние видео
0:23:16
Олена Зеленська на презентації проекту

Помогает с жильем приемным семьям! Елена Зеленская презентует свой проект Адрес детства
0:04:33
Українське кіно
Отказ от всего российского! Как сейчас чувствует себя кинематограф в Украине
0:04:07
Антон Іванців
Под Бахмутом потерял обе руки и ногу… История героя, нуждающегося в помощи украинцев
0:05:38
усиновлення
1,5 года не могли забрать ребенка из детдома: через какие трудности проходят родители-усыновители
0:06:02
Центри біженців у Молдові будуть закривати: куди відправлять українців
Привыкли к гостиничным условиям и выплатам. Центры для беженцев в Молдове будут закрывать — куда пойдут украинцы
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 13 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:06:52
Росіяни гатять — а ЗСУ відповідають: наступ на Бахмутському напрямку триває
ВСУ почти дошли до Донецкого аэропорта! Как происходит наступление на Востоке Украины
0:01:14
Кім Чен Ин прибув до Росії: що відомо та яка мета зустрічі з Путіним
Ким Чен Ын прибыл в Россию: что известно о целях визита, и какой может быть реакция США
БПЛА Панішер
Самый быстрый и самый тихий БпЛА в Украине! Как дрон Панишер помогает военным уничтожать врага на передовой
Вікторія
Я не знала, на что иду. История 22-летней студентки Виктории, которая вступила в ряды ВСУ
Больше видео
Українське кіно
Читать дальше
Отказ от всего российского! Как сейчас чувствует себя кинематограф в Украине

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь