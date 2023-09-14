Допомагає з житлом для прийомних сімей! Олена Зеленська презентує свій проект Адреса дитинства

На презентації проекту Адреса дитинства перша леді України Олена Зеленська повідомила, що у восьми регіонах країни розпочато будівництво сучасних будинків. Вони будуть призначені для родин з прифронтових територій.

За час повномасштабної війни без домівок залишилися щонайменше 80 прийомних сімей. Представники такої родини, а саме родина Ярославцевих, була присутня на презентації проекту. Родина поділилась своєю історією та особисто подякувала Олені Зеленській.

В Україні це перша така велика подія фундації. До цього такі фандрайзингові події були за кордоном, оскільки фундація працює з іноземними благодійниками, щоб не виснажувати український бізнес, каже Олена Зеленська.

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Фундація Олени Зеленської працює у трьох напрямах:

гуманітарна допомога;

допомога з підтримки освіти;

підтримка медичної сфери в Україні.

Гуманітарна допомога як раз і направлена на поміч тим, кому це необхідно прямо зараз.

Наразі у восьми областях зводять 14 будинків для великих прийомних родин, які через війну втратили житло. Також фундація допомагає родинам одягом, речами першої потреби та навіть ноутбуками. Перша леді України запевняє, що наразі кожна четверта прийомна сім’я вже отримала таку допомогу.

Олена Зеленська закликає людей долучатись до проекту, називаючи проект пілотним. Для будинку використовують українські технології та українське виробництво завдяки партнерам. Проте пані Зеленська наголосила, що хоче, щоб долучались і інші, ініціативні люди, компанії та фонди.

Я б хотіла побачити через кілька років щасливих дітей, що підросли, здобули гарну освіту, знають чого вони хочуть в житті, будують плани та впевнені в собі: що вони можуть все, що вони захочуть, — розповідає Олена Зеленська.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як минув третій Саміт перших леді та джентльменів.

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