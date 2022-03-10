Помогай и не навреди! Правила для гражданских во время войны

В настоящее время сложное время для каждого из нас. Россия пытается дезориентировать и психологически манипулировать не только россиянами, но украинским населением. Мы ему этого не позволим. Украинцы – свободолюбивый и умный народ.

Но во время военных действий иногда сложно держать голову холодной и не руководствоваться эмоциями. Напоминаем правила для гражданских во время войны:

Не показывай и не упоминай в соцсетях:

информацию о перемещении, количестве и составе украинских войск;

бортовых номеров или номерных знаков нашей техники в кадре;

фамилии офицеров и известных блогеров в горячих точках;

географические указатели, дорожные знаки, выдающиеся достопримечательности;

знаки идентификации, такие как повязка на руке или отметки на транспорте;

информацию о скоплении людей;

трансляции с места обстрелов в реальном времени.

Обратите внимание, если подозрительные лица:

имеют выраженный русский акцент;

не ориентируются на местности;

осуществляют фото/видео съемку местности;

ставят метки;

просят мобильный телефон, чтобы совершить звонок.

Запоминайте приметы подозрительных лиц:

не снимайте их на телефон – это опасно;

по возможности не показывайте врагу документы;

не подсказывайте дорогу;

не предоставляйте телефон для звонка;

если дали телефон – фиксируйте номер, на который они звонили.

О вероятных диверсантах сообщи своим:

где видели; сколько их было; особенные приметы; о чем говорили; номер, марка, цвет автомобиля; куда направлялись.

Отправляйте информацию в чат-боты безопасности и обороны, звоните в терроборону или на 102.

Если рядом есть представители терробороны или правоохранителей — попробуйте задержать диверсантов.

Делать это стоит только в том случае, если вы уверены в своих силах и имеете численное преимущество над врагом.

Теперь ты знаешь правила для гражданских во время войны! Все будет Украина!

Напомним также, куда обращаться, если против тебя совершили военное преступление. Чтобы привлечь всех виновных к ответственности, рекомендуем пользоваться пошаговой инструкцией.