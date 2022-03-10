Помогай и не навреди! Правила для гражданских во время войны

В настоящее время сложное время для каждого из нас. Россия пытается дезориентировать и психологически манипулировать не только россиянами, но украинским населением. Мы ему этого не позволим. Украинцы – свободолюбивый и умный народ.
Но во время военных действий иногда сложно держать голову холодной и не руководствоваться эмоциями. Напоминаем правила для гражданских во время войны:
Отправляйте информацию в чат-боты безопасности и обороны, звоните в терроборону или на 102.
Если рядом есть представители терробороны или правоохранителей — попробуйте задержать диверсантов.
Делать это стоит только в том случае, если вы уверены в своих силах и имеете численное преимущество над врагом.
Теперь ты знаешь правила для гражданских во время войны! Все будет Украина!
Напомним также, куда обращаться, если против тебя совершили военное преступление. Чтобы привлечь всех виновных к ответственности, рекомендуем пользоваться пошаговой инструкцией.