Допомагай і не нашкодь! Правила для цивільних під час війни

Зараз складний час для кожного з нас. Росія намагається дезорієнтувати та психологічно маніпулювати не лише росіянами, але й українським населенням. Ми їй цього не дозволимо. Українці — свободолюбивий і розумний народ.
Але під час воєнних дій інколи складно тримати голову холодною і не керуватися емоціями. Нагадуємо правила для цивільних під час війни:
Надсилай інформацію до чат-ботів безпеки та оборони, телефонуй до тероборони або на 102.
Якщо поруч є представники тероборони чи правоохоронців — спробуй затримати диверсантів. Робити це варто лише у випадку, якщо впевнені у своїх силах і маєте численну перевагу над ворогом.
Тепер ти знаєш правила для цивільних під час війни! Все буде Україна!
Нагадаємо також, куди звертатись, якщо проти тебе здійснили воєнний злочин. Щоб притягнути усіх винних до відповідальності, радимо користуватись покроковою інструкцією.