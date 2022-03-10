Допомагай і не нашкодь! Правила для цивільних під час війни

Зараз складний час для кожного з нас. Росія намагається дезорієнтувати та психологічно маніпулювати не лише росіянами, але й українським населенням. Ми їй цього не дозволимо. Українці — свободолюбивий і розумний народ.

Але під час воєнних дій інколи складно тримати голову холодною і не керуватися емоціями. Нагадуємо правила для цивільних під час війни:

Не показуй і не згадуй у соцмережах:

інформацію про переміщення, кількість і склад українських військ;

бортових номерів або номерних знаків нашої техніки в кадрі;

прізвищ офіцерів і відомих блогерів у гарячих точках;

географічні вказівники, дорожні знаки, видатні пам’ятки;

знаки ідентифікації такі, як пов’язка на руці або позначки на транспорті;

інформації про скупчення людей;

трансляції з місця обстрілів у реальному часі.

Зверни увагу, якщо підозрілі особи:

мають виражений російський акцент;

не орієнтуються на місцевості;

здійснюють фото/відео знімання місцевості;

ставлять мітки;

просять мобільний телефон, щоб здійснити дзвінок.

Запам’ятовуй прикмети підозрілих осіб:

не знімай їх на телефон — це небезпечно;

за можливості не показуй ворогу документи;

не підказуй дорогу;

не надавай телефон для дзвінка;

якщо дали телефон — фіксуй номер, на який вони телефонували.

Про ймовірних диверсантів повідом своїм:

де бачили; скільки їх було; особливі прикмети; про що говорили; номер, марка, колір авто; куди прямували.

Надсилай інформацію до чат-ботів безпеки та оборони, телефонуй до тероборони або на 102.

Якщо поруч є представники тероборони чи правоохоронців — спробуй затримати диверсантів. Робити це варто лише у випадку, якщо впевнені у своїх силах і маєте численну перевагу над ворогом.

Тепер ти знаєш правила для цивільних під час війни! Все буде Україна!

Нагадаємо також, куди звертатись, якщо проти тебе здійснили воєнний злочин. Щоб притягнути усіх винних до відповідальності, радимо користуватись покроковою інструкцією.