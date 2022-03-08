Я можу поїхати, але хочу захищати свою землю — історії й думки тих, хто пішов у тероборону

Пліч-о-пліч із ЗСУ обороняють рідну землю від російських загарбників підрозділи територіальної оборони. Це не професійні військові, а викладачі, підприємці, фінансисти та представники різноманітних сфер, далеких від армійської справи.

Різного віку, сімейного стану, статусу, мови, статі, військового досвіду — їх об’єднує жага захистити свою землю, землю пращурів та дітей.

На початку війни кожен мав два варіанти: або виїхати подалі від зони бойових дій, або залишитися та допомагати армії. Дехто евакуювався, дехто вивіз свою родину та повернувся до лав тероборони.

Я можу дозволити собі поїхати. Це не проблема. Питання в тому, що я хочу захищати свою землю, — ділиться один чоловік.

Український спортсмен та бізнесмен Андрій Оністрат поцікавився, а хто ж ці люди, навіщо вони пішли ризикувати своїм життям, а не евакуювались.

Дивися, що відчувають та думають бійці тероборони про війну в Україні.

Поки російські окупанти з кожним днем стають усе більш деморалізованими, українці тримають стрій та не падають духом. Екс-спікер парламенту Дмитро Разумков розповів про тероборону, ЗСУ та волонтерство.