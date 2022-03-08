Люди

Я можу поїхати, але хочу захищати свою землю — історії й думки тих, хто пішов у тероборону

Олена Яковлєва, редакторка сайту 08 Березня 2022, 23:25
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