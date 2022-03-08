Я могу уехать, но хочу защищать свою землю — истории и мнения тех, кто ушел в терроборону

Бок о бок с ВСУ защищают родную землю от российских захватчиков подразделения территориальной обороны. Это не профессиональные военные, а преподаватели, предприниматели, финансисты и представители разных сфер, далеких от армейского дела.

Разного возраста, семейного положения, статуса, языка, пола, военного опыта — их объединяет жажда защитить свою землю, землю предков и детей.

В начале войны у каждого было два варианта: либо уехать подальше от зоны боевых действий, либо остаться и помогать армии. Некоторые эвакуировались, некоторые вывезли свою семью и вернулись в ряды терробороны.

Я могу позволить себе уехать. Это не проблема. Вопрос в том, что я хочу защищать свою землю, — делится один мужчина.

Украинский спортсмен и бизнесмен Андрей Онистрат поинтересовался, а кто эти люди, зачем они пошли рисковать своей жизнью, а не эвакуировались.

Смотри, что чувствуют и думают бойцы терробороны о войне в Украине.

Пока российские оккупанты с каждым днем становятся все более деморализованными, украинцы держат строй и не падают духом. Экс-спикер парламента Дмитрий Разумков рассказал о терробороне, ВСУ и волонтерстве.