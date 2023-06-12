Проснулась в Белгороде, но сбежала домой! История единственной жительницы села Дементиевка

Единственная жительница на всю деревню. Она была в оккупации, получила ранения — и пришла в себя уже в Белгороде, но как только стала на ноги после операции — двинулась через всю Европу — домой, к родному хутору на границе с Россией. Все жители Дементиевки оттуда уехали — потому что в селе ни одного уцелевшего дома, оно заминировано, но Вера вернулась на свои руины. В воронках от патронов сажает овощи, спит в летней кухне, за водой ходит к колодцу.

Двухэтажный дом разбит обстрелами, а потом еще и выгоревший. Вере 75 лет. Мужа похоронила два года назад. Два месяца сидела в оккупации.

Через ворота смотрю — солдаты прыгают. Один в маске, закрыто лицо. Думаю, Господи праведный, да что же такое… а он мне в окно автомат. Я и упала, — рассказывает жительница села Дементиевка Вера Чернуха.

На огороде 12 воронок насчитала. Засаживает теперь фасолью, луком и чесноком. До вторжения было большое хозяйство — и корова, и свиньи, и куры. Что случилось со скотом — не знает, потому что видела в последний раз перед тем, как получила ранение.

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Добежала до перекрестка и потеряла сознание от кровопотери. Очнулась уже в больнице, в Белгороде. Россияне хотели после операции отправить ее дальше на Ростов, но она хотела только в свою Дементиевку. Через всю Европу несколько стран и границ — и вот она, дома.

Так и остается Вера Чернуха — единственная жительница стратегически важного населенного пункта на границе.

Детальнее в репортаже Марии Малевской.

Напомним, ранее мы рассказывали историю женщины, у которой вода забрала тех, кого она любила.

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