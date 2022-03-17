Ракетный удар забрал всю жизнь: история мужчины, семью которого убила Россия

Семью мужчины убили ракеты российских захватчиков. Их запустили в жилой дом.
Взрывом убило 12-летнего ребенка с инвалидностью, жену, двух зятьёв, тещу и подругу семьи.
Меня и двух внуков откопали. Дочь раздавило пополам. Она погибла. Жена и теща погибли в машине в результате ракетного удара.
Меня и двух внуков откопали. Дочь раздавило пополам. Она погибла. Жена и теща погибли в машине в результате ракетного удара.
– Сгорели заживо, даже расплавился алюминий.
Мужчину и внуков нашли, потому что он смог под завалами взять трубку. Сейчас мальчики 7 и 8 лет находятся в Польше.