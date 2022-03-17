Ракетний удар забрав усе життя: історія чоловіка, сім’ю якого вбила Росія

Сім’ю чоловіка вбили ракети російських загарбників. Їх запустили на житловий будинок.

Вибухом вбило 12-річну дитину з інвалідністю, дружину, двох зятів, тещу та подругу сім’ї.

Мене та двох онуків відкопали. Доньку розчавило навпіл. Вона загинула. Дружина та теща загинули в машині в результаті ракетного удару.

– Згоріли живцем, навіть проплавився алюміній.

Чоловіка та онуків знайшли, бо він зміг узяти слухавку. Хлопчиків 7 і 8 років відправили у Польщу