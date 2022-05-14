Россияне забрали у нее брата, маму и мужа, но не лишили свободы жить дальше ради своих детей — рассказ вдовы бойца полка Азов

Коварная война России забрала у нее самых родных людей – брата, маму и мужа, но не лишила свободы жить дальше ради своих детей, которых теперь у нее на руках трое.

В Запорожье снова стала мамой Татьяна – вдова воина полка Азов. Родила сына, назвав его Илюшей. Так хотел ее Алексей. Возле роддома встречали его собратья, которые пообещали заботиться о семье, испытавшей безграничное горе.

Первыми своего братца на руках мамы Татьяны рассматривали ее дочери: четырехлетняя Анечка и двухлетняя Вика. Женщина уверена – роды прошли нормально, конечно, учитывая ее эмоциональное состояние, ведь перед тем, как Илья появился на свет, Татьяна была вынуждена с малышами эвакуироваться с оккупированной территории из-под Мариуполя и узнала о гибели мужа и мамы.

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Свой последний разговор с Алексеем, который до последнего сражался с рашистами на Азовстали, он хорошо помнит.

19 апреля мы с Алексеем разговаривали. Он говорил, что идут на задание. И через шесть дней появится. Но 21-го он погиб… Говорили тогда о том, как с дочерями будем уезжать, а мы как раз собирались в Запорожье; о том, как рожать… о вещах, которые нужно докупить.

Через несколько дней на Азовстали положила свою жизнь и мама Татьяны – Наталья Луговская, которая была психологом в полку Азов.

Туда она пошла по зову сердца, потому что война забрала у нее 23-летнего сына Юрия, брата Татьяны, погибшего в Донецкой области еще в 2018-м. В него попал вражеский снайпер.

Но обстоятельства смерти своей мамы и мужа молодая женщина до сих пор не знает.

Даже я толком ничего не знаю. Там очень тяжелая ситуация, и я прекрасно понимаю, что они не могут отслеживать каждого погибшего и рассказывать члену каждой семьи, как погибли их родные. Поэтому мы просто ждем.

Азовцы, которые с цветами пришли к родильному дому встречать жену своего побратима, уверены — будут заниматься этой семьей и будут помогать Татьяне.

– Она очень много потеряла на этой войне, а “азовская” семья у нас большая. Это не только бойцы, это их дети, их семьи в целом. Поэтому мы стараемся заботиться обо всех, — говорит азовец Кирилл.

Сама же Татьяна надеется, что ее Илья будет в чем-то похож на дядю, бабушку и отца, и именно это, говорит, придает ей сил жить дальше.

Нельзя сдаваться! Надо сражаться! И это показали не только моя мама, не только мой муж, не только мой брат, но те ребята, которые сейчас находятся на Азовстали.

Напомним, ранее мы рассказывали, как Азов продолжает защищать Мариуполь в адских условиях.