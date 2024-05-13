Не смогла спасти своего сына, но могу других. Парамедик Феникс про сбор на бронированные одеяла

Ко Дню матери в эфире Национального телемарафона был объявлен сбор на кевларовые и бронированные одеяла для парамедиков.

Ольга Бережная на псевдо Феникс, боевой медик 106-го батальона 109-й стрелковой бригады Территориальной обороны, помогающая воинам на Авдеевском направлении, рассказала о том, почему решила служить в ВСУ и про сбор на бронированные одеяла.

Хотела заменить сына на фронте – история Ольги Бережной (Феникс)

По словам Ольги, парамедиком она стала из-за ранения сына на фронте. Травмы были настолько сильными, что у мужчины были тяжелые проблемы со здоровьем. Единственным вариантом для увольнения со службы была его замена другим защитником.

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Поэтому женщина решила выучиться на гранатометчицу и заменить своего сына, чтобы он мог уволиться. 16 октября 2023 года Ольга должна была вступить в ряды ВСУ вместо него, но 14 октября ее сын погиб.

Еще раньше, в 2022 году, погиб муж Ольги. В целом в семье не стало пятерых членов семьи.

Несмотря на это, женщина продолжила службу. Говорит, что имеет право списаться из-за гибели сына, но не хочет бросать ребят. Ведь они нуждаются в поддержке и помощи.

Своей опорой на фронте называет 19-летнюю дочь, побратимов и понимание того, что она может спасти чью-то жизнь. Даже если ей не удалось спасти жизнь сыну.

Бронированные одеяла спасают жизнь: важный сбор

Парамедики могут накрывать таким одеялом как раненого, так и самих себя, защищаясь от обстрелов.

Поскольку эвакуационные машины обстреливаются снайперами, эти одеяла могут защищать даже окна автомобилей. Они выдерживают пули 2 мм калибра и осколки.

Поэтому для наших раненых воинов жизненно важно иметь эти средства защиты.

Присоединиться к сбору можно по ссылке или по номеру карты 5375 4112 1828 8517.

Ранее мы рассказывали о парамедике Оксане Мартынюк, которая также присоединилась к армии, чтобы помогать военным.

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