Украина

Не смогла спасти своего сына, но могу других. Парамедик Феникс про сбор на бронированные одеяла

Яна Брензей, ведущая и журналист программы Викна-новости 13 мая 2024, 17:00
сбор для парамедиков

Больше видео
0:03:35
Эвакуация из Харьковской области
Там жизни нет! Эвакуация гражданских из Харьковской области: населенные пункты и направления
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 13 мая 2024: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 11 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 10 мая 2024: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Смотреть больше

Последние видео
0:07:54
сбор для парамедиков

Не смогла спасти своего сына, но могу других. Парамедик Феникс про сбор на бронированные одеяла
0:03:35
Эвакуация из Харьковской области
Там жизни нет! Эвакуация гражданских из Харьковской области: населенные пункты и направления
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 13 мая 2024: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Вибори
Когда выборы в США и кто будет баллотироваться: все, что известно
балістична ракета це
Металлические носители смерти: что такое баллистические ракеты и какие есть на вооружении РФ
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 11 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 10 мая 2024: где идут бои сегодня в режиме онлайн
9 травня день в історії
Почему именно 9 мая Россия отмечает День победы и когда начали проводить парады на Красной площади
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 9 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:02:50
ГВС
Дают родным возможность похоронить своих героев… Как происходит поиск погибших бойцов
Больше видео
Эвакуация из Харьковской области
Читать дальше
Там жизни нет! Эвакуация гражданских из Харьковской области: населенные пункты и направления

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь