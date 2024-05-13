Не змогла врятувати свого сина, але можу інших. Парамедикиня на псевдо Фенікс про збір на броньовані ковдри

До Дня матері в ефірі Національного телемарафону було оголошено збір на кевларові та броньовані ковдри для парамедиків.

Ольга Бережна на псевдо Фенікс, бойова медикиня 106-го батальйону 109-ї стрілецької бригади Територіальної оборони, яка допомагає воїнам на Авдіївському напрямку, розповіла про те, чому вирішила служити в ЗСУ та про збір на броньовані ковдри.

Хотіла замінити сина на фронті — історія Ольги Бережної (Фенікс)

За словами Ольги, парамедикинею вона стала через поранення сина на фронті. Травми були настільки сильними, що чоловік мав важкі проблеми зі здоров’ям. Єдиним варіантом для звільнення зі служби була його заміна іншим захисником.

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Тож жінка вирішила вивчитися на гранатометницю і замінити свого сина, аби він міг звільнитися. 16 жовтня 2023 року Ольга мала стати до лав ЗСУ замість нього, але 14 жовтня її син загинув.

Ще раніше, у 2022 році, загинув чоловік Ольги. А загалом у родині не стало п’ятьох членів сім’ї.

Попри це, жінка продовжила службу. Каже, що має право списатися через загибель сина, але не хоче кидати хлопців. Адже вони потребують підтримки й допомоги.

Своєю опорою на фронті називає 19-річну доньку, побратимів та розуміння того, що вона може врятувати чиїсь життя. Навіть якщо їй не вдалося врятувати життя сина.

Броньовані ковдри рятують життя: важливий збір

Парамедики можуть накривати такою ковдрою як пораненого, так і самих себе, захищаючись від обстрілів.

Оскільки евакуаційні автівки обстрілюються снайперами, ці ковдри можуть захищати навіть вікна автівок. Вони витримують кулі 2 мм калібру та осколки.

Тож для наших поранених воїнів життєво важливо мати ці засоби захисту.

Долучитися до збору можна за посиланням або ж за номером картки 5375 4112 1828 8517.

Раніше ми розповідали про парамедикиню Оксану Мартинюк, яка також долучилася до армії, щоб допомагати військовим.

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