Скандинавская ходьба помогает военным не только научиться ходить на протезах, но и позволяет вернуться на фронт

Осваивают скандинавскую ходьбу, чтобы как можно быстрее научиться свободно передвигаться на протезах. В Днепре украинские защитники занимаются дополнительным спортом во время реабилитации. Раз в неделю в течение трех последних месяцев бойцы обучаются технике хождения с использованием специальных палок.

Утро. Украинские защитники направляются на очередное уличное занятие по скандинавской ходьбе. Свои костыли ребята меняют на тренировочные палки. И становятся к разминке.

Самым ловким оказывается 46-летний разведчик Роман. Он родом из Бахмута. На фронте еще с 2016 года. Разведчик говорит, что остался без ноги после встречи с российским танком.

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В конце января Роман впервые встал на учебный протез в этом реабилитационном стационаре, а через три недели получил уже постоянный.

А вот 21-летний десантник Андрей пока овладевает ходьбой на учебном протезе. Боец из Марьинки. В Днепре учился на электрослесаря, а в январе пошел в армию. Ногу потерял во время боя в Луганской области.

У Андрея ампутация выше колена. Это тяжелое ранение, но он не только заново научился ходить, но и с энтузиазмом играет с другими в футбол.

Тренер Евгений на волонтерской основе работает с бойцами уже три месяца. Спортсмен говорит, что во время таких занятий нагружаются 80% мышц человека.

Эти ребята вообще не могли стоять на своих протезных изделиях. Мы их заставляем здесь работать и ходить по разным поверхностям — в парках, по траве, по песку. Понимаете, это совершенно разное чувство, совершенно разная нагрузка.

Убеждает инструктор Украинской федерации скандинавской ходьбы Евгений Таранцов.

В этом стационаре искалеченные защитники восстанавливаются по несколько месяцев. А еще на этих протезах бойцы после реабилитации возвращаются на фронт. В ближайшее время так хочет сделать разведчик Роман, ждет лишь заключение медкомиссии.

Напомним, ранее мы рассказывали о бесплатной реабилитации для военных в центрах Recovery.

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