Люди

Скандинавська ходьба допомагає військовим не лише навчитися ходити на протезах, а ще й дає змогу повернутися на фронт

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 08 Липня 2023, 21:00

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Скандинавська ходьба

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