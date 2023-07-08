Скандинавська ходьба допомагає військовим не лише навчитися ходити на протезах, а ще й дає змогу повернутися на фронт

Опановують скандинавську ходьбу, аби якомога швидше навчитися вільно пересуватися на протезах. У Дніпрі українські захисники займаються додатковим спортом під час курсу реабілітації. Раз на тиждень протягом трьох останніх місяців бійці навчаються техніки ходіння з використанням спеціальних палиць.

Ранком українські захисники прямують на чергове вуличне заняття зі скандинавської ходьби. Свої милиці хлопці змінюють на тренувальні палиці. Та стають до розминки.

Найспритнішим виявляється 46-річний розвідник Роман. Він родом з Бахмута. На фронті ще з 2016 року. Розвідник каже: лишився без ноги після зустрічі з російським танком.

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Наприкінці січня Роман вперше став на навчальний протез у цьому реабілітаційному стаціонарі і за три тижні отримав вже постійний.

А от 21-річний десантник Андрій поки що опановує ходьбу на навчальному протезі. Боєць — із Мар’їнки. У Дніпрі навчався на електрослюсаря. У січні цьогоріч пішов до війська. Ногу втратив під час бою на Луганщині.

Андрій має ампутацію вище коліна. Це тяжке поранення, та він не лише заново навчився ходити, а й з запалом грає з іншими у футбол.

Тренер Євгеній на волонтерських засадах працює з бійцями вже три місяці. Спортсмен каже: під час таких занять навантажуються 80% м’язів людини.

Ці хлопці взагалі не могли стояти на своїх протезних виробах. Ми їх змушуємо тут працювати і ходити різними поверхнями — у парках, по траві, піску. Розумієте, це зовсім різне відчуття, зовсім різне навантаження.

Так нам пояснює інструктор Української федерації скандинавської ходьби Євгеній Таранцов.

У цьому стаціонарі скалічені захисники відновлюються по кілька місяців. А ще на цих протезах бійці після реабілітації повертаються на фронт. Найближчим часом так хоче зробити розвідник Роман, чекає лише на висновок медкомісії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про безкоштовну реабілітацію для військових у центрах Recovery.

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