Свадьба на фронте — новая реальность: история любви украинских военных

У страны есть будущее, если в это верит народ. Хорошей традицией в Украине после 24 февраля стали военные свадьбы и венчания. Воины создают семьи на местах базирования собственных подразделений и прямо на передовой.

На войне всегда присутствует любовь: пылкая, нежная и верная. История Дмитрия и Светланы вдохновляет и наталкивает каждого на теплые воспоминания о своей любви.

Дмитрий и Светлана знакомы более десяти лет. Но решили обвенчаться только теперь. И организовали все прямо на месте расположения бригады терробороны, в которой служит жених. Дмитрий — воин 112-й бригады терробороны. Решил венчаться со своей избранницей в кругу собратьев, потому что за время войны они стали едва ли не самыми родными людьми. Поэтому обязательно должны быть свидетелями обета молодоженов.

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Я, Светлана, беру тебя, Дмитрия, за мужа и обещаю тебе любовь, верность и послушание супружеское. И что не оставлю тебя до смерти.

Сами же молодожены переполнены эмоциями. Поэтому после церемонии еще немногословны.

За плечами же у капеллана — отца Ивана Михайлишина — уже более полутора десятков таких венчаний в условиях войны. Были и церемонии прямо на передовой, говорит священник.

И то, что люди хотят жениться и создавать семьи в такое тяжелое время, — это показатель веры в будущее, убежден он.

Люди, которые венчаются, думают о будущем. Они верят в то, что война закончится. Будет мирная жизнь, будут дети, будут внуки. Будут отстроены дома. Эта послание в будущее: идем вперед, останавливаться нельзя!

Семейные отношения — это всегда тяжелая работа с обеих сторон. А если между влюбленными возникает расстояние из-за непредсказуемых ситуаций — следует поддерживать огонь между людьми. Как быть, если любимый человек на фронте — рассказываем в материале.

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