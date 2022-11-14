Весілля на фронті — нова реальність: історія кохання українських військових

У країни є майбутнє — якщо у це вірить народ. Гарною традицією в Україні після 24 лютого стали військові весілля та вінчання. Воїни створюють сім’ї на місцях базування власних підрозділів і просто на передовій.

На війні завжди присутнє кохання: палке, ніжне та вірне. Історія Дмитра та Світлани надихає та наштовхує кожного на теплі спогади про своє кохання.

Дмитро та Світлана знайомі понад десять років. Та вирішили повінчатися аж тепер. І організували усе просто на місці розташування бригади тероборони, в якій служить наречений. Дмитро — воїн 112-ї бригади тероборони. Вирішив вінчатися зі своєю обраницею серед побратимів, бо за час війни вони стали чи не найріднішими людьми. Тож обов’язково мають бути свідками обітниці молодят.

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Я, Світлана, беру тебе, Дмитра, за чоловіка і обіцяю тобі любов, віртність і послушенство супруже. Та що не залишу тебе до смерті.

Самі ж молодята переповнені емоціями. Тому після церемонії ще небагатослівні.

За плечима ж у капелана — отця Івана Михайлишина — вже понад півтора десятка таких вінчань в умовах війни. Були й церемонії просто на передовій, каже священник.

І те, що люди хочуть одружуватись та створювати сім’ї у такий важкий час, — це показник віри у майбутнє, переконаний він.

Люди, які вінчаються, думають про майбутнє. Вони вірять в те, що війна закінчиться. Буде мирне життя, будуть діти, будуть внуки. Будуть відбудовані будинки. Це посилання в майбутнє, йдемо вперед, зупинятися не можна!

Сімейні стосунки — це завжди важка робота з обох сторін. А якщо між закоханими виникає відстань через непередбачувані ситуації — варто підтримувати вогонь між людьми. Як бути, якщо кохана людина на фронті, — розповідаємо у матеріалі.

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