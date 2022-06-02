Сын даже дает советы, какие танки закупать. Елена Зеленская о том, как дети реагируют на войну

В настоящее время дети быстро повзрослели. Они понимают, насколько серьезна эта война. Дети собирают средства для ВСУ, волонтерят и даже помогают на блокпостах. Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, как ее дети реагируют на войну.

— Я старалась всегда с ними говорить откровенно и сейчас продолжаю это делать. Со старшей дочкой это легко, это уже взрослый человек. Все читает, все видит и знает, что мы должны получить, какие переговоры, чтобы закончилась война, — говорит Зеленская.

— С сыном иначе, он у нас такой, как политолог, подрастает. Он все знает, дает советы военные отцу… В частности, какие нам нужно закупить танки, самолеты и чего нам не хватает… Какие страны нам плохо помогают, какие хорошо. Он вообще военный эксперт. С ним можно об этом говорить месяцами, — с улыбкой рассказала первая леди и добавила, что от этих разговоров отвлекает только учеба.

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