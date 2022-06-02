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Син навіть дає поради, які танки закупляти. Олена Зеленська про те, як діти реагують на війну

Богдана Макалюк, редакторка сайту 02 Червня 2022, 11:30
Олена Зеленська про те, як діти реагують на війну

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