Син навіть дає поради, які танки закупляти. Олена Зеленська про те, як діти реагують на війну

Нині діти швидко подорослішали. Вони розуміють, наскільки серйозна ця війна. Діти збирають кошти для ЗСУ, волонтерять та навіть допомагають на блокпостах. Перша леді України Олена Зеленська розповіла, як її діти реагують на війну.

— Я намагалася завжди з ними говорити відверто і зараз продовжую це робити. Зі старшою донькою це легко, це вже доросла людина. Все читає, все бачить і знає, що ми маємо здобути, які перемовини, щоби закінчилася війна, — каже Зеленська.

— З сином по-іншому, він у нас такий, як політолог, підростає. Він все знає, дає поради військові батькові… Зокрема, які нам потрібно закупити танки, літаки й чого нам не вистачає… Які країни нам погано допомагають, які добре. Він взагалі військовий експерт. З ним можна про це говорити місяцями, — з посмішкою розказала перша леді й додала, що від цих розмов хлопця відволікає лише навчання.

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