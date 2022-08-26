Обстрелянный армией Амуров: военнослужащий сделал предложение любимой в прямом эфире!

Украинцы умеют любить по-настоящему. И даже во время войны, в самые страшные дни, мы не забываем об этих важных чувствах. 24 августа, в День Независимости Украины, военнослужащий Юрий Герун прямо в прямом эфире сделал предложение своей любимой.
На предложение она ответила “Да!”
Мужчина, появившийся на телеэкранах после включения из студии, сказал: “Сегодня меня обстреляла армия Амуров”.
Мужчина, появившийся на телеэкранах после включения из студии, сказал: “Сегодня меня обстреляла армия Амуров”.
— У меня в запасе множество эпитетов, которые я могу подобрать, чтобы описать тебя. Я хочу, чтобы мы создали собственную вселенную вместе, штурмовали широкие горизонты с новыми мечтами. Я готов пожертвовать своими казацкими вольностями, чтобы стать зависимым от тебя!
В этот момент ведущие в студии передали девушке подарки от любимого — кольцо и букет красивых цветов.
В этот момент ведущие в студии передали девушке подарки от любимого — кольцо и букет красивых цветов.
Кольцо девушка надевала на палец сама, однако шутила: пока любимый на фронте, она должна все делать самостоятельно.
Такой трогательный момент растопил сердца украинцев, сидевших в этот момент перед экранами телевизоров.
Интересно, что именно во время войны влюбленные стремятся поскорее узаконить свои союзы, их чувства “горят” по-другому. Почему так происходит, мы объясняем в материале.
Подписывайся на наш Telegram и читай новости где угодно!