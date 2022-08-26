Обстріляний армією Амурів: військовослужбовець освідчився коханій у прямому ефірі!

Українці вміють кохати до нестями. І навіть під час війни, у страшні дні, ми не забуваємо про ці важливі почуття. 24 серпня, у День Незалежності України, військовослужбовець Юрій Герун просто у прямому ефірі освідчився своїй коханій.

На пропозицію вона відповіла “Так!”

Чоловік, що ввімкнувся на телеекранах після включення зі студії, сказав: “Сьогодні мене обстріляла армія Амурів”.

— У мене в запасі є незліченна кількість епітетів, які я можу підібрати для опису тебе. Я хочу, щоб ми створили власний всесвіт разом, штурмували широкі горизонти з новими мріями. Я готовий пожертвувати своїми козацькими вольностями, аби стати залежним від тебе!

У цей момент ведучі у студії передали дівчині подарунки від коханого — каблучку та букет красивих квітів.

Каблучку дівчина одягала на палець сама, проте жартувала: доки коханий на фронті, мусить все робити самостійно.

Такий зворушливий момент розтопив серця українців, що в цю хвилину сиділи перед екранами телевізорів.

Цікаво, та саме під час війни закохані прагнуть якнайшвидше узаконити свої союзи, їхні почуття “горять” по-іншому. Чому так відбувається — ми пояснюємо у матеріалі.

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