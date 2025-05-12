Не сговариваясь, встретились возле ТЦК: история мамы, воспитавшей троих добровольцев

Все трое сыновей Ларисы, не сговариваясь, на третий день полномасштабной войны встали на защиту страны. Братья случайно встретились в военкомате. Честно сказать, я их так и воспитывала: “Вы мужчины, вы должны защищать свою семью, свою страну, свое все”, — делится женщина. Война коренным образом изменила их жизни: продавец, бизнесмен и депутат Ужгородского городского совета, никто из них не имел военного опыта.Но судьба свела в состав 68-го отдельного батальона Закарпатской терробороны. — В прошлом предприниматель Влад уже демобилизовался, а два других брата уже четвертый год подряд на фронте. Мамин мобильный телефон всегда включен. Это болит. Ночью просыпаюсь, я сплю по два-три часа. С этой войной стала такая тонкая на слезы, — говорит женщина. Читать по теме Не унывай, еще выйдешь замуж! Что жены пропавших без вести слышат от людей и с чем живут каждый день Это жизнь между горем и надеждой. Что приходится выслушивать этим женщинам? Лариса растила сыновей сама. Говорит, всю жизнь работала на полторы ставки, была учительницей и заместителем директора по воспитательной работе сначала в училище, затем в школе. Воспитала не одно поколение учеников. Но самое большое ее достижения — сыновья, ставшие настоящими патриотами. У Ларисы безграничная материнская любовь и вера, что сыновья-герои живыми и здоровыми вернутся домой с победой. О том, как война отбирает самое дорогое, можно узнать из истории военного с позывным Леший и его опыт войны.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Жизненные истории, украинские военные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter