Не сговариваясь, встретились возле ТЦК: история мамы, воспитавшей троих добровольцев

Все трое сыновей Ларисы, не сговариваясь, на третий день полномасштабной войны встали на защиту страны. Братья случайно встретились в военкомате.

Честно сказать, я их так и воспитывала: “Вы мужчины, вы должны защищать свою семью, свою страну, свое все”, — делится женщина.

Война коренным образом изменила их жизни: продавец, бизнесмен и депутат Ужгородского городского совета, никто из них не имел военного опыта.

Но судьба свела в состав 68-го отдельного батальона Закарпатской терробороны.

— В прошлом предприниматель Влад уже демобилизовался, а два других брата уже четвертый год подряд на фронте. Мамин мобильный телефон всегда включен.

Это болит. Ночью просыпаюсь, я сплю по два-три часа. С этой войной стала такая тонкая на слезы, — говорит женщина.

Лариса растила сыновей сама. Говорит, всю жизнь работала на полторы ставки, была учительницей и заместителем директора по воспитательной работе сначала в училище, затем в школе. Воспитала не одно поколение учеников.

Но самое большое ее достижения — сыновья, ставшие настоящими патриотами.

У Ларисы безграничная материнская любовь и вера, что сыновья-герои живыми и здоровыми вернутся домой с победой.

О том, как война отбирает самое дорогое, можно узнать из истории военного с позывным Леший и его опыт войны.

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