Не змовляючись, зустрілися біля ТЦК: історія мами, яка виховала трьох добровольців

Усі троє синів пані Лариси, не змовляючись, на третій день повномасштабної війни стали на захист країни. Брати випадково зустрілись у військкоматі.

Чесно сказати, я їх так і виховувала: “Ви чоловіки, ви маєте захищати свою сім’ю, свою країну, своє все”, — ділиться жінка.

Війна докорінно змінила їхнє життя: продавець, бізнесмен і депутат Ужгородської міської ради, ніхто з них не мав військового досвіду.

Та доля звела до складу 68-го окремого батальйону Закарпатської тероборони.

— У минулому підприємець Влад вже демобілізувався, та інші два брати вже четвертий рік поспіль на фронті. Мамин мобільний телефон завжди увімкнений.

Це болить. Вночі прокидаюся, я сплю по дві-три години. З цією війною стала така тонка на сльози, — каже жінка.

Пані Лариса ростила синів сама. Каже, все життя працювала на півтори ставки, була вчителькою та заступницею директора з виховної роботи спочатку в училищі, потім у школі. Виховала не одне покоління учнів.

Та найбільше її досягнення — сини, які стали справжніми патріотами.

У пані Лариси безмежна материнська любов і віра, що сини-герої живими й здоровими повернуться додому з перемогою.

Про те, як війна відбирає найдорожче, можна дізнатися з історії військового на псевдо Лєший та його досвід війни.

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