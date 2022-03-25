За нами только победа! Лидер группы Плач Еремии об украинском сопротивлении оккупантам

Лидер группы Плач Еремии Тарас Чубай во время телемарафона рассказал о том, почему украинцы — стойкие и сильные.

Также он подчеркнул, что сейчас у Украины и мира есть уникальная возможность навсегда удалить угрожающую человечеству раковую опухоль.

Украинцы веками демонстрируют несокрушимость. Это наша национальная идея — стереть Московию с лица земли.

— Потому что это — раковая опухоль, которая не дает жить всему человечеству. Наконец-то пришло время “икс”, когда украинцы это делают. И сделают.

Также Тарас Чубай спел во время телемарафона отрывок песни Лента за лентой.

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