За нами тільки перемога! Лідер гурту Плач Єремії про український спротив окупантам

Лідер гурту Плач Єремії Тарас Чубай під час телемарафону розповів про те, чому українці — стійка та сильна нація.

Також він наголосив, що зараз в України та світу є унікальна можливість назавжди видалити ракову пухлину, яка загрожує людству.

Українці століттями демонструють незламність. Це є наша національна ідея — стерти Московію з лиця землі.

— Тому що це — ракова пухлина, яка не дає жити всьому людству. Нарешті настав час “ікс”, коли українці це роблять. І зроблять.

Також Тарас Чубай заспівав під час телемарафону уривок пісні Лента за лентою.

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