Ребята говорили “спасибо” — украинские пилоты рассказали о сверхсложной операции в Мариуполе

Летели, зная, что могут погибнуть. Украинские пилоты семь раз прорывались в окруженный российскими военными Мариуполь, доставляя необходимую помощь и спасая тяжелораненых бойцов.

О сложных военных операциях рассказали два пилота, которым удалось невредимыми вырваться из вражеского логова и преодолеть организованную оккупантами систему противовоздушной обороны.

В тот раз воины под плотными обстрелами смогли спасти из Азовстали восемь тяжелораненых. Командир экипажа Александр, боец ​​с 30-летним стажем, говорит, что было страшно до того момента, пока не подошел к вертолету.

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Уже садишься в вертолет и начинаешь выполнять свою работу, страх отходит на задний план.

Александр не сомневался в том, стоит ли лететь, хоть и понимал, что может и не выжить.

По словам бойца, каждый вылет в Мариуполь становился все сложнее. Ведь, чтобы залететь в город, украинские военные искали дыры, а враг это видел и закрывал их. При возвращении из Мариуполя два вертолета попали под обстрел вражеского корабля из акватории Азовского моря.

Экипажу Александру повезло, а в другом вертолете, вероятно, пробили топливный бак. Пилот смог долететь до линии разграничения, а дальше неизвестно: упал ли он, потому что закончилось топливо, или его сбили.

Как правило, пилоты отправлялись в город на рассвете, однако однажды решили ночью. Для того чтобы доставить помощь и забрать раненых, было всего 20 минут. В тот раз удалось спасти восемь тяжелораненых военных.

— Чтобы пройти системы ПВО, нужно было маневрировать. Поэтому я не летал “мягко”. Когда мы приземлились и я открыл кабину и увидел улыбающихся бойцов, они говорили: “Спасибо!”… Это такой бальзам на душу! Не зря я живу!

Другой военный летчик-штурман Александр рассказывает, как после полета благодарил вертолет:

Подошел, обнял, поцеловал и сказал: “Спасибо!”

Военный говорит, что задача была сложной:

— Но, как сказал мой командир: “Это обычная десантно-транспортная задача”. Поэтому ничего тяжелого там не было.

Ранее мы рассказывали о ситуации в Мариуполе, ООН признала его самым смертельным местом в Украине.

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