Anonymous взломали серверы РПЦ — узнают ли россияне правду о яхтах Кирилла

Всемирно известная хакерская сеть Anonymous взломала базу данных благотворительного крыла Русской православной церкви (РПЦ), которая распространяет российскую пропаганду и поддерживает войну против Украины.

Об этом сообщается в Twitter Anonymous TV.

Как стало известно, хакеры получили доступ к 15 гигабайтам данных и обнародовали их. Однако доступ к информации пока имеют только журналисты и расследователи.

Читать по теме Anonymous “взломали” Центробанк России и не забыли об Ашане Секретные соглашения Центробанка РФ хакеры обещают слить в сеть уже в течении двух суток.

Хакеры также рассекретили 57,5 тысяч электронных сообщений (переписка в сети) через сайт DDoSecrets благотворительного крыла РПЦ.

Тем временем в соцсетях рассуждают, позволит ли утечка данных приоткрыть завесу на происхождение дорогостоящих яхт и миллионов за пазухой у патриарха Кирилла.

Кроме того, в открытый доступ попали данные Липецкого механического завода, на котором производят компоненты для зенитно-ракетных установок и другой военной техники РФ.

Напомним, ранее стало известно об атаке Anonymous на Центральный банк России и сайты международных компаний, отказавшихся уйти с рынка России — Decathlon, Leroy Merlin и Ашан.