Anonymous зламали сервери РПЦ — чи дізнаються росіяни правду про яхти Кирила

Всесвітньо відома хакерська мережа Anonymous зламала базу даних благодійного крила Російської православної церкви (РПЦ), яка поширює російську пропаганду та підтримує війну проти України.

Про таке повідомляється у Twitter Anonymous TV.

Як стало відомо, хакери отримали доступ до 15 гігабайтів даних та оприлюднили їх. Однак доступ до інформації поки мають лише журналісти й розслідувачі.

Читати на тему Anonymous “зламали” Центробанк Росії та не забули про Ашан Секретні угоди Центробанку РФ хакери обіцяють злити в мережу вже протягом двох діб.

Хакери також розсекретили 57 500 електронних повідомлень (листування в мережі) через сайт DDoSecrets.

Тим часом у соцмережах міркують, чи дозволить витік даних прочинити завісу на походження коштовних яхт та мільйонів у патріарха Кирила.

Крім того, у відкритий доступ потрапили дані Липецького механічного заводу, на якому випускають компоненти для зенітно-ракетних установок та іншої військової техніки РФ.

Нагадаємо, раніше стало відомо про атаку Anonymous на Центральний банк Росії та сайти міжнародних компаній, які відмовилися піти з ринку Росії — Decathlon, Leroy Merlin та Ашан.