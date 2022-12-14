У любви нет ограничений! Байден подписал закон об однополых браках, а возможно ли такое в Украине?

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал закон о федеральной защите однополых и межрасовых пар. Об этом он сообщил в своем Twitter. Закон об однополых браках важен для граждан США, а возможно ли это в Украине?

Джо Байден подписал закон об однополых браках: возможно ли это в Украине

Соединенные Штаты продолжают бороться за равные права для всех людей. В этот раз Закон об уважении к браку урегулирует защиту межрасовых и однополых пар. Это важный шаг в прогрессе прав человека.

Сегодня Америка делает еще один шаг к равенству. К свободе и справедливости не только для некоторых, но и для всех. Потому что сегодня я подписываю Закон об уважении к браку, — заявил Джо Байден.

Согласно новому закону предусматривается, что межрасовые и однополые браки должны быть признаны в каждом штате страны. К тому же этот закон одновременно отменяет предыдущий О защите брака, согласно которому брак был определен, как соглашение между мужчиной и женщиной.

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Джо Байден также добавил, что брак — ответ на простые вопросы “кого ты любишь?” и “будешь ли ты предан человеку, которого любишь?” И что новый закон признает, что каждый должен иметь право самостоятельно ответить на них.

As Mildred Loving said: previous generations were “bitterly divided over something that should have been so clear and right.”



Today, with the signing of the Respect for Marriage Act, we celebrate our progress.



There are few things as clear and right as marriage equality. pic.twitter.com/lz9WtQqSsi — President Biden (@POTUS) December 14, 2022

Возможно ли подписание закона об однополых браках в Украине

Долгие годы продолжаются дискуссии о необходимости закона об однополых браках в Украине, ведь права человека должны распространяться на всех граждан, в то время как однополые пары ограничены в праве на семью.

К тому же в связи с войной ситуация стала непредсказуемой. ЛГБТ+ пары не могут заботиться друг о друге, ведь их просто не извещают о ранении или смерти любимого человека, потому что зарегистрировать брак они до сих пор не имеют законного права.

Поэтому возникает вопрос, когда в Украине легализуют однополые браки. В июле петиция о легализации набрала необходимое количество голосов, на что президент ответил, что в условиях военного или чрезвычайного положения Конституция Украины не может быть изменена (статья 157 Конституции).

Зеленский также добавил, что у правительства есть определенные наработки относительно легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека. Вопрос был поручен премьер-министру Украины.

К слову, однополые браки легализованы в 32 странах мира, среди которых Германия, Норвегия, Люксембург, Нидерланды, Франция, Испания, Швеция, Швейцария, Бразилия и другие.

Для движения Украины в ЕС необходимы решения, защищающие права людей, в том числе и закон об однополых браках. Поэтому остается либо ждать победы и отмены военного положения, чтобы появилась возможность принять этот закон, либо правительство сможет найти решение без необходимости для однополых пар ждать “разрешения” брака.

Одной из таких альтернатив является гражданское партнерство. Что это такое и почему это важно для Украины — узнай по ссылке.

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