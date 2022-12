У любви нет ограничений! Байден подписал закон об однополых браках, а возможно ли такое в Украине?

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал закон о федеральной защите однополых и межрасовых пар. Об этом он сообщил в своем Twitter. Закон об однополых браках важен для граждан США, а возможно ли это в Украине?

Соединенные Штаты продолжают бороться за равные права для всех людей. В этот раз Закон об уважении к браку урегулирует защиту межрасовых и однополых пар. Это важный шаг в прогрессе прав человека.

Согласно новому закону предусматривается, что межрасовые и однополые браки должны быть признаны в каждом штате страны. К тому же этот закон одновременно отменяет предыдущий О защите брака, согласно которому брак был определен, как соглашение между мужчиной и женщиной.

Джо Байден также добавил, что брак — ответ на простые вопросы “кого ты любишь?” и “будешь ли ты предан человеку, которого любишь?” И что новый закон признает, что каждый должен иметь право самостоятельно ответить на них.

As Mildred Loving said: previous generations were “bitterly divided over something that should have been so clear and right.”



Today, with the signing of the Respect for Marriage Act, we celebrate our progress.



There are few things as clear and right as marriage equality. pic.twitter.com/lz9WtQqSsi