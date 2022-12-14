Любов не має обмежень! Байден підписав закон про одностатеві шлюби, а чи можливо таке в Україні?

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав закон про федеральний захист одностатевих і міжрасових пар. Про це він повідомив у своєму Twitter. Закон про одностатеві шлюби є важливим для громадян США, а чи можливо це в Україні?

Закон про одностатеві шлюби: чи можливо це в Україні

Сполучені Штати продовжують виборювати рівні права для всіх людей. Цього разу Закон про повагу до шлюбу врегулює захист міжрасових та одностатевих пар. Це важливий крок у прогресі законодавства прав людини.

Сьогодні Америка робить ще один крок до рівності. До свободи і справедливості не тільки для декого, але й для всіх. Тому що сьогодні я підписую Закон про повагу до шлюбу, — заявив Джо Байден.

За новим законом передбачається, що міжрасові та одностатеві шлюби мають бути визнані в кожному штаті країни. До того ж цей закон водночас скасовує попередній Про захист шлюбу, за яким шлюб було визначено, як угоду між чоловіком і жінкою.

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Джо Байден також додав, що шлюб — відповідь на прості питання “кого ти любиш?” та “чи будеш ти відданий людині, яку любиш?”. І що новий закон визнає, що кожен повинен мати право самостійно відповісти на них.

As Mildred Loving said: previous generations were “bitterly divided over something that should have been so clear and right.”



Today, with the signing of the Respect for Marriage Act, we celebrate our progress.



There are few things as clear and right as marriage equality. pic.twitter.com/lz9WtQqSsi — President Biden (@POTUS) December 14, 2022

Чи можливе підписання закону про одностатеві шлюби в Україні

Довгі роки тривають дискусії щодо необхідності закону про одностатеві шлюби в Україні, адже права людини повинні поширюватися на всіх громадян, тоді як одностатеві пари обмежені в праві на сім’ю.

До того ж у зв’язку з війною ситуація стала непередбачуваною. ЛГБТ+ пари не можуть піклуватися одне про одного, адже їх просто не сповіщають про поранення чи смерть коханої людини, бо зареєструвати шлюб вони досі не мають законного права.

Тому постає питання, коли в Україні легалізують одностатеві шлюби. В липні петиція про легалізацію набрала необхідну кількість голосів, на що президент відповів, що в умовах воєнного чи надзвичайного стану Конституція України не може бути змінена (стаття 157 Конституції України).

Зеленський також додав, що уряд має певні напрацювання стосовно легалізації в Україні зареєстрованого цивільного партнерства у рамках роботи з утвердження та забезпечення прав і свобод людини. Питання було доручене прем’єр-міністру України.

До слова, одностатеві шлюби легалізовані у 32 країнах світу, серед яких Німеччина, Норвегія, Люксембург, Нідерланди, Франція, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Бразилія та інші.

Для руху України в ЄС необхідні рішення, які захищають права людей, зокрема і закон про одностатеві шлюби. Тому залишається або чекати перемоги та скасування воєнного стану, щоб з’явилася можливість ухвалити цей закон. Або уряд зможе знайти рішення без потреби для одностатевих пар чекати “дозволу” на шлюб.

Однією з таких альтернатив є цивільне партнерство. Що це таке та чому це важливо для України — дізнайся за посиланням.

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