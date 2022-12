Любов не має обмежень! Байден підписав закон про одностатеві шлюби, а чи можливо таке в Україні?

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав закон про федеральний захист одностатевих і міжрасових пар. Про це він повідомив у своєму Twitter. Закон про одностатеві шлюби є важливим для громадян США, а чи можливо це в Україні?

Сполучені Штати продовжують виборювати рівні права для всіх людей. Цього разу Закон про повагу до шлюбу врегулює захист міжрасових та одностатевих пар. Це важливий крок у прогресі законодавства прав людини.

За новим законом передбачається, що міжрасові та одностатеві шлюби мають бути визнані в кожному штаті країни. До того ж цей закон водночас скасовує попередній Про захист шлюбу, за яким шлюб було визначено, як угоду між чоловіком і жінкою.

Джо Байден також додав, що шлюб — відповідь на прості питання “кого ти любиш?” та “чи будеш ти відданий людині, яку любиш?”. І що новий закон визнає, що кожен повинен мати право самостійно відповісти на них.

As Mildred Loving said: previous generations were “bitterly divided over something that should have been so clear and right.”



Today, with the signing of the Respect for Marriage Act, we celebrate our progress.



There are few things as clear and right as marriage equality. pic.twitter.com/lz9WtQqSsi