Світ

Любов не має обмежень! Байден підписав закон про одностатеві шлюби, а чи можливо таке в Україні?

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 14 Грудня 2022, 16:00
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