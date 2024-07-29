Перешел на личные оскорбления! Боится ли Трамп проиграть Камале Харрис

Камала Харрис сама себя называла “темной лошадкой”. И вот, она вызвала Дональда Трампа на дебаты. Он от них пока отказывается. Харрис стала главной кандидаткой от демократов поэтому вероятнее всего, мы увидим избирательный поединок Трампа и Харрис.

Боится ли Трамп проиграть выборы Камале Харрис

Социологические опросы показывают, что разрыв между Харрис и Трампом — минимальный. Так что борьба будет продолжаться до конца. Кандидаты имеют кардинально разные стратегии.

Теперь у США нет единого четкого лидера предвыборной гонки. Корреспондент Дмитрий Анопченко добавляет, что часть американцев не столько за Харрис, как против Трампа. Поэтому они бы поддержали любого другого кандидата, чтобы не голосовать за республиканца.

Команда Трампа пытается адаптироваться к смене соперника на выборах. А сам Трамп — показать, что Харрис, как и Байден, виновата в больших внешнеполитических ошибках.

На митинге в Миннесоте Трамп заявил, что победа Харрис на выборах приведет к тому, что США будут вовлечены в Третью мировую войну. Кроме этого, Трамп не гнушается переходить на личности.

Трамп назвал Камалу Харрис кандидатом с низким уровнем IQ. Fox News настаивает на проведении своих дебатов между кандидатами. Пока Трамп не собирается идти на дебаты, ведь не признает Харрис равной себе кандидаткой.

Раньше мы подробно рассказывали, кто такая Камала Харрис.

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