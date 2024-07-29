Перейшов на особисті образи й невизнання! Чи боїться Трамп програти Камалі Гарріс

Камала Гарріс сама себе називала “темною конячкою”. І ось, вона викликала Дональда Трампа на дебати. Він від них поки відмовляється. Гарріс стала головною кандидаткою від демократів, а тому, найімовірніше, ми побачимо виборчий поєдинок Трампа і Гарріс.

Чи боїться Трамп програти вибори Камалі Гарріс

Соціологічні опитування показують, що розрив між Гарріс і Трампом — мінімальний. Тож боротьба триватиме до кінця. Кандидати мають кардинально різні стратегії.

Відтепер у США немає єдиного чіткого лідера передвиборчих перегонів. Кореспондент Дмитро Анопченко додає, частина американців не стільки за Гарріс, як проти Трампа. Тож вони підтримали б будь-якого іншого кандидата, щоб не голосувати за республіканця.

Команда Трампа намагається адаптуватися до зміни суперника на виборах. А сам Трамп — показати, що Гарріс, як і Байден, винна у великих зовнішньополітичних помилках.

На мітингу у Міннесоті Трамп заявив, що перемога Гарріс на виборах призведе до того, що США будуть втягнуті до Третьої світової війни. Крім цього, Трамп не гребує переходити на особистості.

Трамп назвав Камалу Гарріс кандидаткою із низьким рівнем IQ. Fox News наполягає на проведенні власних дебатів між кандидатами. Поки Трамп не збирається йти на дебати, адже не визнає Гарріс рівною собі кандидаткою.

Раніше ми детально розповідали, хто така Камала Гарріс.

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