Мир

Бонн вояж! Илон Маск прокомментировал решение РФ выйти из Международной космической станции

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 27 июля 2022, 14:00

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