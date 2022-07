Бонн вояж! Илон Маск прокомментировал решение РФ выйти из Международной космической станции

Россия стала изгоем для всего мира. Со страной не хотят иметь ничего общего даже похожие на нее диктаторские режимные государства. Недавно РФ заявила о своем выходе из проекта МКС, а причиной назвала мировые санкции против нее: будто бы, пока санкции не снимут, Россия к сотрудничеству с МКС не вернется.

Но все вокруг понимают: настоящая причина в деньгах, а точнее — в отсутствии средств для финансирования космической отрасли государства.

Новый глава Роскосмоса Юрий Борисов принял свое первое решение на должности: Россия выходит из проекта Международной космической станции после 2024 года.

Борисов пообещал выполнение всех договоренностей перед NASA, но американцы заявили, что не получали никаких обращений о выходе России из МКС.

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил — несмотря на войну в Украине, у США и РФ были еще общие научные цели для усиления безопасности в области космоса. А теперь Россия посылает недружественные знаки и в сторону США.

— Но есть еще аспекты наших отношений, в том числе наши общие научные задачи, общие цели в области безопасности. Связи между людьми, которые мы хотели бы сохранить. А россияне посылают обратный сигнал.

С другой стороны, как пишет BBC, ничего сенсационного в решении Кремля нет. Благодаря США полеты на МКС долгие годы для России были очень прибыльными. Ведь с 2011 года на станцию перестали летать американские Шатлы и пилотируемые полеты начали выполнять только российские Союзы.

С 2006 по 2020 год NASA закупило у Роскосмоса 72 места в Союзах за почти $4 млрд. Стоимость одного “билета” на МКС за это время для астронавтов NASA выросла с $20 млн до $90 млн.

Однако недавно на станцию ​​начали летать американские корабли SpaceX Dragon Илона Маска, и это позволило снизить расходы в разы. Поэтому россияне потеряли свои космические доходы.

Илон Маск в своем Twitter кратко и ясно описал ситуацию с выходом РФ из проекта МКС: пожелал счастливого пути на французском.

Russia says it will leave the International Space Station after 2024 https://t.co/kBBmrdBV15 pic.twitter.com/rZRUcM562O