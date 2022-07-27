Світ

Бон вояж! Ілон Маск прокоментував рішення РФ вийти з Міжнародної космічної станції

Вікторія Мельник, практикантка сайту Олександр Мужичук 27 Липня 2022, 14:00

Більше відео
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
0:05:05
Як Італія допомагає українцям у війні
Ми не знали про війну, про неї тут не говорили! Як в Італії взялися допомагати українцям
0:00:49
Байрактар ТВ2
Канада, Польща, Норвегія: хто у світі збирає кошти на Байрактари для України
0:10:09
Олег Жданов про мінуси договору про експорт зерна
Дуже погана угода: Олег Жданов про мінуси договору про експорт зерна
Дивитись більше

Останні відео
0:03:29
Бон вояж! Ілон Маск прокоментував рішення РФ вийти з Міжнародної космічної станції

Бон вояж! Ілон Маск прокоментував рішення РФ вийти з Міжнародної космічної станції
0:01:31
Тимофій Милованов про економічну ситуацію в Україні
Технічний дефолт Нафтогазу та підвищення курсу долара. Тимофій Милованов про економічну ситуацію в країні
0:05:27
Вадим Денисенко про нові погрози Путіна
Путін підіймає ставки і змушує до переговорів. Вадим Денисенко про обстріли Одеського порту та вивезення зерна
Уніфікована військова форма для жінок у ЗСУ
Від білизни до зимового одягу: вперше в історії ЗСУ для жінок створять уніфіковану військову форму
0:03:50
Вибухи у Харкові 27 липня: наслідки обстрілу міста
Харків знову в руїнах! Окупанти обстріляли два райони міста, а рятувальники досі дістають тіла з-під завалів у області
0:07:07
Бон вояж! Ілон Маск прокоментував рішення РФ вийти з Міжнародної космічної станції
Антонівський міст: що відомо про ситуацію на Херсонщині та чи були удари ЗСУ
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 27 липня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 27 липня
0:02:28
Бон вояж! Ілон Маск прокоментував рішення РФ вийти з Міжнародної космічної станції
Називають один одного боягузами й починають бійку. Окупант розповів матері, як побили генерала
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
0:03:43
Необхідність вивчати українську мову — іноземці та українці йдуть на курси
Чоловік з Африки вивчає українську заради доньок! Як переселенці та іноземці опановують мову
Більше відео
Тимофій Милованов про економічну ситуацію в Україні
Читати далі
Технічний дефолт Нафтогазу та підвищення курсу долара. Тимофій Милованов про економічну ситуацію в країні

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь