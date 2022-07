Бон вояж! Ілон Маск прокоментував рішення РФ вийти з Міжнародної космічної станції

Росія стала вигнанцем для усього світу. З країною не хочуть мати нічого спільного навіть схожі до неї диктаторські режимні держави. Нещодавно РФ заявила про свій вихід із проекту МКС, а причиною назвала світові санкції проти неї: буцімто, доки санкції не знімуть, Росія до співробітництва з МКС не повернеться.

Але всі навколо розуміють: насправді причина у грошах, а точніше — у відсутності коштів для фінансування космічної галузі держави.

Новий голова Роскосмосу Юрій Борисов ухвалив своє перше рішення на посаді: Росія виходить із проекту Міжнародної космічної станції після 2024 року.

Борисов пообіцяв виконання всіх домовленостей перед NASA, але американці заявили, що не отримували жодних звернень про вихід Росії з МКС.

Прес-секретар Держдепартаменту США Нед Прайс заявив — попри війну в Україні, у США та РФ ще були спільні наукові цілі для посилення безпеки у галузі космосу. А тепер Росія посилає недружні знаки у бік США.

— Але є ще аспекти наших відносин, зокрема наші спільні наукові завдання, спільні цілі у галузі безпеки. Зв’язки між людьми, які ми хотіли б зберегти. А росіяни посилають протилежний сигнал.

З іншого боку, як пише BBC, нічого сенсаційного у рішенні Кремля немає. Завдяки США польоти на МКС довгі роки для Росії були дуже прибутковими. Адже з 2011-го року до станції перестали літати американські Шатли і пілотовані польоти почали виконувати лише російські Союзи.

З 2006-го по 2020-й рік NASA закупило у Роскосмосу 72 місця у Союзах за майже $4 млрд. Вартість одного “квитка” на МКС за цей час для астронавтів NASA зросла з $20 млн до $90 млн.

Проте нещодавно до станції почали літати американські кораблі SpaceX Dragon Ілона Маска, і це допомогло суттєво знизити витрати. Тож росіяни втратили свої космічні прибутки.

Ілон Маск у своєму Twitter коротко та ясно описав ситуацію з виходом РФ із проекту МКС: побажав щасливої дороги французькою.

