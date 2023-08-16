Холодильник проигрывает телевизору. Что происходит с курсом рубля и может ли спастись РФ

Полномасштабное вторжение РФ унесло тысячи жизней украинцев. Но вместе с тем, мы уже можем видеть, что последствия для самой России страшные, хоть и медленного действия.

Рубль начал эту неделю с нового падения: курс доллара утром понедельника превысил 100 рублей, а евро — более 111. Это происходит, несмотря на критику Кремлем Центробанка, попытки поддержать курс российской валюты не приносят результатов.

В ответ Банк России в панике проводит экстренное совещание Совета директоров. Тем временем агентство Bloomberg назвало рубль одной из самых слабых валют среди развивающихся стран.

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Интересно, что рубль укреплялся в течение прошлого года, однако сейчас скатывается к показателям первой недели полномасштабной войны.

Холодильник начал проигрывать телевизору — так комментируют обвал рубля пользователи. Вероятно, с этого может начаться обвал режима Путина, который ждут выборы. Более того, теперь в Россию даже не выгодно ехать на заработки, а сами россияне — живут одним днем.

Эксперт центра Carnegie Russia Александра Прокопенко говорит: такая ситуация связана с ростом расходов на военно-оборонный комплекс.

Я имею в виду не только предприятия, работающие на войну, но текстильные предприятия, фармацевтика, пищевая промышленность.

Искусственный рост экономики вызван войной в Украине, а правительство РФ тратит доходы от продажи энергоресурсов на вооружение и выплаты “гробовых”, компенсации за инвалидность.

— Помочь может только завершение войны и улучшение отношений с Западом, — заключает эксперт.

И пока РФ вырывает себе более глубокую яму, Украина выступает за декларации безопасности для себя. Что это такое и какие страны их уже подписали, мы рассказывали раньше.

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