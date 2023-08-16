Мир

Холодильник проигрывает телевизору. Что происходит с курсом рубля и может ли спастись РФ

Андрей Почтев 16 августа 2023, 19:00

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