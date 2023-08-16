Холодильник програє телевізору. Що відбувається з курсом рубля і чи може врятуватися РФ

Повномасштабне вторгнення РФ забрало тисячі життів українців. Та разом з тим, ми вже можемо бачити, що наслідки для самої Росії страшні, хоч і повільної дії.

Рубль почав цей тиждень із нового падіння: курс долара вранці понеділка перевищив 100 рублів, а євро — понад 111. Це відбувається попри критику Кремлем Центробанку, чиї спроби підтримати курс російської валюти не приносять результатів.

У відповідь Банк Росії у паніці проводить екстрену нараду Ради директорів. Тим часом агентство Bloomberg назвало рубль однією з найгірших валют серед країн, що розвиваються.

Зараз також дивляться

Цікаво, що рубль зміцнювався протягом минулого року, однак зараз скочується до показників перших тижнів повномасштабної війни.

Холодильник почав програвати телевізору — так коментують обвал рубля користувачі. Ймовірно, з цього може початися обвал режиму Путіна, на який чекають вибори. Ба більше, тепер до Росії навіть не вигідно їхати на заробітки, а самі росіяни живуть одним днем.

Експертка центру Carnegie Russia Олександра Прокопенко каже: така ситуація пов’язана зі зростанням видатків на військово-оборонний комплекс.

Я маю на увазі не лише підприємства, які працюють на війну, а й текстильні підприємства, фармацевтика, харчова промисловість.

Штучне зростання економіки спричинене війною в Україні, а уряд РФ витрачає доходи від продажу енергоресурсів на озброєння та виплати “гробових”, компенсації за інвалідність.

— Допомогти може лише завершення війни та покращення стосунків із Заходом, — висновує експертка.

І доки РФ вириває собі глибшу яму, Україна виступає за безпекові декларації для себе. Що це таке і які країни вже їх підписали, ми розповідали раніше.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.