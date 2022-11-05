Самое масштабное поражение России впереди! Что в мире говорят о войне в Украине

Россия продолжает уничтожать инфраструктуру Украины. Кремль полагает, что холодная зима сможет приостановить освобождение территорий от оккупантов.

Однако в мире уверены, что это не поможет Путину сломать крепость демократии. А у украинских военных есть все возможности, чтобы освободить Херсон. И это станет самым масштабным поражением России с самого начала вторжения. Так считает американский министр обороны Ллойд Остин.

Я совершенно точно верю, что они способны это сделать. И, что самое важное, украинцы верят, что способны это сделать. Мы видели, как они приложили методические и эффективные усилия для возвращения своей суверенной территории.

Столь оптимистичные заявления от американских чиновников прозвучали едва ли не в первый раз с начала контрнаступления Вооруженных сил Украины.

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В свою очередь, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что путинская Россия пытается разрушить Украину, ведь не может оккупировать ее территорию.

Приближается зима. Путин ждет, когда “генерал Зима” придет и поддержит российскую армию.

Путин рассчитывает, что Европа устанет помогать Украине. Однако европейцы уже осознали, что безопасность Европы зависит от ситуации в Украине.

Сейчас как никогда мы должны поддерживать Украину, украинский народ. Они борются, защищают свою страну, и у нас есть моральная обязанность поддержать их, — подытожил Жозеп Боррель.

Общая военная помощь Украине от ЕС достигла уже 22 млрд евро. И на очередной встрече министров иностранных дел Большой семерки в немецком Мюнстере тоже говорили о дальнейшей поддержке Киева. В том числе и о российских атаках на украинские энергообъекты.

Германия уже направила Украине более сотни генераторов для стабилизации энергосистемы. Предоставят также обогреватели, кровати, одеяла и палатки. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заверила, что вместе с партнерами помогут уберечь украинцев от холода.

И в подтверждение единства Европы новости из Болгарии. Парламент страны разблокировал поставки военной помощи Украине. Хотя ранее объясняли, что не могут предоставлять оружие, потому что это ослабит собственную обороноспособность.

Лидер демократов Христо Иванов при обсуждении призвал осознать, что российская агрессия — это угроза для всей Европы.

Путин откровенно говорил, что Россия стремится пересмотреть существующий порядок в Восточной Европе. И это уже не война против Украины, не вопрос отдельных территорий, а попытка распространить дальше российскую имперскую политику влияния.

Болгария и Венгрия — единственные из стран ЕС, которые отказывались помогать украинцам оружием. Но в конце концов большинство болгарских депутатов поддержало резолюцию, и теперь правительство должно в течение месяца решить, какое именно вооружение нам предоставить.

Фото: Depositphotos

Пока Вооруженные силы Украины сбивают вражеские дроны и ракеты, энергетики смело возобновляют поврежденные линии. В то же время Евросоюз продолжает поддерживать Украину макрофинансированием.

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