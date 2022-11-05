Світ

Наймасштабніша поразка Росії попереду! Що у світі говорять про війну в Україні

Анна Боль, журналістка Факти ICTV 05 Листопада 2022, 07:00

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