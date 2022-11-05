Наймасштабніша поразка Росії попереду! Що у світі говорять про війну в Україні

Росія продовжує знищувати інфраструктуру України. Кремль думає, що холодна зима зможе призупинити звільнення територій від окупантів.

Проте у світі впевнені, що це не допоможе Путіну зламати міцність демократії. Українські військові мають усі можливості, щоб звільнити Херсон. І це стане наймасштабнішою поразкою Росії від початку вторгнення. Так вважає американський міністр оборони Ллойд Остін.

Я абсолютно точно вірю, що вони здатні це зробити. І, що найважливіше, українці вірять, що здатні це зробити. Ми бачили, як вони доклали методичних та ефективних зусиль для повернення своєї суверенної території.

Настільки оптимістичні заяви від американських урядовців пролунали чи не вперше з початку контрнаступу Збройних сил України.

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Своєю чергою, глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що путінська Росія намагається зруйнувати Україну, адже не може окупувати її територію.

Наближається зима. Путін чекає, коли “генерал Зима” прийде та підтримає російську армію.

Путін розраховує, що Європа втомиться допомагати Україні. Та європейці вже усвідомили, що безпека Європи залежить від ситуації в Україні.

Зараз як ніколи ми маємо підтримувати Україну, український народ. Вони борються, захищають свою країну, і ми маємо моральний обов’язок підтримати їх, — підсумував Жозеп Боррель.

Загальна військова допомога Україні від ЄС сягнула вже 22 млрд євро. І на черговій зустрічі міністрів закордонних справ Великої сімки у німецькому Мюнстері також говорили про подальшу підтримку Києва. Зокрема й про російські атаки на українські енергообʼєкти.

Німеччина вже направила Україні понад сотню генераторів для стабілізації енергосистеми. Нададуть також обігрівачі, ліжка, ковдри та намети. Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок запевнила, що разом із партнерами допоможуть вберегти українців від холоду.

І на підтвердження єдності Європи новини з Болгарії. Парламент країни розблокував постачання військової допомоги Україні. Хоча раніше пояснювали, що не можуть надавати зброю, бо це послабить власну обороноздатність.

Лідер демократів Хрісто Іванов під час обговорення закликав усвідомити, що російська агресія — це загроза для усієї Європи.

Путін відверто говорив, що Росія прагне переглянути порядок у Східній Європі. І це вже не війна проти України, не питання окремих територій, а спроба поширити далі російську імперську політику впливу.

Болгарія та Угорщина — єдині з країн ЄС, які відмовлялися допомогати українцям зброєю. Та врешті більшість болгарських депутатів підтримала резолюцію, і тепер уряд має протягом місяця вирішити, яке саме озброєння нам надати.

Фото: Depositphotos

Доки Збройні сили України збивають ворожі дрони та ракети, енергетики відважно відновлюють пошкоджені лінії. Водночас Євросоюз продовжує підтримувати Україну макрофінансуванням.

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