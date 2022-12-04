Шоу под названием “приезд на Донбасс”: Денисенко о планах Путина посетить оккупированные территории

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал о ближайших планах Путина, а также объяснил, почему он все же решил устроить шоу под названием “приезд на Донбасс”.

Мы должны четко понимать, что на сегодняшний день Путин ни разу не побывал на Донбассе за восемь лет оккупации.

В российском инфопространстве начали появляться упреки, что он вообще не ездит на оккупированные территории.

А после того, как Владимир Зеленский побывал в Изюме и Херсоне сразу после их освобождения, у россиян началась истерия на этой почве.

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Поэтому Путину стало необходимо показать, что он якобы ничего не боится. Именно с этой целью ему должна помочь поездка на Донбасс.

Как может быть организовано шоу “приезд на Донбасс”

Думаю, что это будет его двойник. Также очевидно, что это будет сделано в условиях полной секретности.

Вероятно, Путин в каком-то бункере встретится с определенным лицом и это будет представлено, как большая поездка. Также вероятно, что это будет двойник главы Кремля, а не он сам.

Но нужно понимать, что также, как Сталин не ездил на фронт, Путин этого делать тоже не собирается.

Кремль все активнее погружает россиян не только в экономическую, но и информационную изоляцию. Вслед за Facebook и Instagram россиянам готовятся отключить YouTube, если видеосервер и дальше будет блокировать пропагандистскую ложь о войне в Украине.

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