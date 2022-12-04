Шоу за назвою “приїзд на Донбас”: Денисенко про наміри Путіна відвідати окуповані території

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів про найближчі плани Путіна, а також пояснив, чому він все ж вирішив зробити “шоу” під назвою “приїзд на Донбас”.

Ми маємо чітко розуміти, що станом на сьогодні Путін жодного разу не побував на Донбасі за вісім років окупації.

У російському інфопросторі почали з’являтись закиди, що він взагалі не їздить на окуповані території.

А після того, як Володимир Зеленський побував в Ізюмі та Херсоні одразу після їхнього звільнення, у росіян почалась певна істерія з цього приводу.

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Тому Путіну потрібно стало показати, що він нібито нічого не боїться. З цим нібито мають допомогти відвідини Донбасу.

Як може бути організоване шоу “приїзд на Донбас”

Думаю, що це буде все ж його двійник. Також очевидно, що це буде зроблено у стані повної секретності.

Ймовірно, Путін в якомусь бункері зустрінеться з певною особою і це буде подано, як велика поїздка. Також вірогідно, що це буде двійник очільника Кремля, а не він сам.

Та потрібно розуміти, що так само як Сталін не їздив на фронт, Путін цього робити теж не збирається.

Кремль дедалі активніше занурює росіян не лише в економічну, а й інформаційну ізоляцію. Слідом за Facebook та Instagram готуються вимкнути YouTube, якщо відеосервер і далі блокуватиме пропагандистську брехню про війну в Україні.

Читай, чому росіянам блокують доступ до соцмереж.

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