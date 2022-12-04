Шоу за назвою “приїзд на Донбас”: Денисенко про наміри Путіна відвідати окуповані території

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів про найближчі плани Путіна, а також пояснив, чому він все ж вирішив зробити “шоу” під назвою “приїзд на Донбас”.
Ми маємо чітко розуміти, що станом на сьогодні Путін жодного разу не побував на Донбасі за вісім років окупації.
Ми маємо чітко розуміти, що станом на сьогодні Путін жодного разу не побував на Донбасі за вісім років окупації.
У російському інфопросторі почали з’являтись закиди, що він взагалі не їздить на окуповані території.
А після того, як Володимир Зеленський побував в Ізюмі та Херсоні одразу після їхнього звільнення, у росіян почалась певна істерія з цього приводу.
Тому Путіну потрібно стало показати, що він нібито нічого не боїться. З цим нібито мають допомогти відвідини Донбасу.
Думаю, що це буде все ж його двійник. Також очевидно, що це буде зроблено у стані повної секретності.
Думаю, що це буде все ж його двійник. Також очевидно, що це буде зроблено у стані повної секретності.
Ймовірно, Путін в якомусь бункері зустрінеться з певною особою і це буде подано, як велика поїздка. Також вірогідно, що це буде двійник очільника Кремля, а не він сам.
Та потрібно розуміти, що так само як Сталін не їздив на фронт, Путін цього робити теж не збирається.
Та потрібно розуміти, що так само як Сталін не їздив на фронт, Путін цього робити теж не збирається.
Кремль дедалі активніше занурює росіян не лише в економічну, а й інформаційну ізоляцію. Слідом за Facebook та Instagram готуються вимкнути YouTube, якщо відеосервер і далі блокуватиме пропагандистську брехню про війну в Україні.
Читай, чому росіянам блокують доступ до соцмереж.
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