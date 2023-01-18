Инвестиции, восстановление и репарации для Украины: о чем говорят на экономическом форуме в Давосе 2023

Полномасштабное нападение России на Украину уже второй раз — главная тема Всемирного экономического форума в Давосе.

В этом году здесь будет рекордное количество международных гостей, однако снова без российских террористов. Их изолировали.

В четверг в центре Давоса будет работать проект Украина — это ты и Украинский дом.

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Украина — это ты

На открытие проекта прибыли президент Польши Анджей Дуда и бывший польский лидер Александр Кваневский. Первое слово провозгласил бизнесмен и филантроп Виктор Пинчук.

Двухэтажное здание, где размещен проект, разделено на различные конференц-залы для дискуссий на тему войны и поставки Украине оружия, обсуждение российского геноцида против украинцев, спецтрибунала и репараций.

На первом этаже представлена видео- и фотоинсталляция, посвященная деоккупированному Херсону. Второй этаж изображает ужасные преступления России в Украине.

О правде в концентрационных лагерях рассказал 12-летний Александр Радчук из Мариуполя. Россияне разлучили мальчика с мамой еще весной, держали в фильтрационном лагере, а затем депортировали в страну-оккупанта.

Украинской стороне удалось вернуть подростка к родной бабушке. Однако с мамой, которая в плену у россиян, пока связи нет.

О чем говорят в Давосе

В течение трех дней украинские делегации вместе с международными политиками и бизнесменами обсудят инвестиции в частный сектор Украины и пути восстановления городов, разрушенных российским террором.

Нам нужно восстановить международный порядок, нам нужна ваша помощь, чтобы собрать военные преступления и вместе творить историю.

Создать специальный трибунал для привлечения россиян к ответственности за военные преступления. Объединенные и сильные мы сможем остановить агрессора, — сказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Анджей Дуда заверил, что Варшава направит Украине 14 танков Leopard. По его мнению, международные гости должны знать правду о вторжении россиян в Украину — о многочисленных убийствах и зверствах. Ведь этот террор похож на Вторую мировую войну.

— Это не война на экранах. Нет, это жестокая война, ужасная война, во время которой люди гибнут, теряют родных, дома, теряют надежду.

Это нужно остановить, россиян нужно остановить. Эта война может закончиться только одним путем — разгромом россиян, вытеснением их из Украины. Мы должны убедиться, что это произойдет! — подчеркнул он.

Останавливать агрессора обещает Украине и Финляндия. Министр иностранных дел страны говорит, что гордится украинцами и гарантирует новые поставки вооружений.

Напомним, ранее мы писали, чем особенный танк Leopard и почему Украина так нуждается в нем.

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